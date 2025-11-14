Dallas vann toppmötet mot Montreal

Dallas-seger med 7–0 mot Montreal

Dallas femte seger på de senaste sex matcherna

Jason Robertson med två mål för Dallas

Dallas besegrade Montreal borta i den seriefinalen med 7–0 (1–0, 4–0, 2–0) i NHL på fredagen.

I och med detta har Dallas fyra raka segrar i NHL.

Wyatt Johnston blev matchvinnare

Dallas tog ledningen efter 14.21 genom Wyatt Johnston assisterad av Mikko Rantanen och Roope Hintz. Även i andra perioden var Dallas starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Jason Robertson, ett mål av Tyler Seguin och ett mål av Esa Lindell. Dallas fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Petrovic och Colin Blackwell.

Dallas Radek Faksa hade tre assists.

Lagen möts igen 4 januari i American Airlines Center.

I nästa match, söndag 16 november möter Montreal Boston hemma i Bell Centre 01.00 medan Dallas spelar hemma mot Philadelphia 02.00.

Montreal–Dallas 0–7 (0–1, 0–4, 0–2)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (14.21) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Roope Hintz).

Andra perioden: 0–2 (23.50) Esa Lindell (Miro Heiskanen, Radek Faksa), 0–3 (27.10) Tyler Seguin, 0–4 (35.10) Jason Robertson (Thomas Harley, Mikko Rantanen), 0–5 (36.49) Jason Robertson.

Tredje perioden: 0–6 (42.01) Alexander Petrovic (Radek Faksa, Colin Blackwell), 0–7 (54.40) Colin Blackwell (Radek Faksa, Ilja Ljubusjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 1-2-2

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Montreal: Boston Bruins, hemma, 16 november

Dallas: Philadelphia Flyers, hemma, 16 november