Dallas vann – efter Jason Robertsons hattrick

Dallas-seger med 5–1 mot Philadelphia

Dallas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jason Robertson tremålsskytt för Dallas

Jason Robertson stod för tre mål när Dallas vann mot Philadelphia på hemmaplan i NHL. Till slut blev det 5–1 (1–0, 2–0, 2–1).

Det här innebär att Dallas nu har fem segrar i följd i NHL.

Dallas började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.47 slog Lian Bichsel till assisterad av Alexander Petrovic och Justin Hryckowian. Efter 11.41 i andra perioden slog Jason Robertson till framspelad av Tyler Seguin och Roope Hintz och gjorde 2–0.

Jason Robertson gjorde dessutom 3–0 efter 18 minuter på pass av Roope Hintz och Esa Lindell. Efter 9.27 i tredje perioden ökade Dallas på till 4–0 återigen genom Jason Robertson.

Philadelphia reducerade dock till 4–1 genom Christian Dvorak efter 10.51 av perioden.

Dallas kunde dock avgöra till 5–1 med 6.13 kvar av matchen genom Tyler Seguin.

Dallas Roope Hintz hade tre assists och Jason Robertson gjorde tre mål.

Den 30 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Wells Fargo Center.

Dallas tar sig an NY Islanders i nästa match hemma onsdag 19 november 02.00. Philadelphia möter St Louis hemma fredag 21 november 01.00.

Dallas–Philadelphia 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (3.47) Lian Bichsel (Alexander Petrovic, Justin Hryckowian).

Andra perioden: 2–0 (31.41) Jason Robertson (Tyler Seguin, Roope Hintz), (Roope Hintz, Esa Lindell).

Tredje perioden: 4–0 (49.27) Jason Robertson (Roope Hintz, Mikko Rantanen), 4–1 (50.51) Christian Dvorak (Owen Tippett, Jamie Drysdale), 5–1 (53.47) Tyler Seguin (Ilja Ljubusjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 5-0-0

Philadelphia: 2-2-1

Nästa match:

Dallas: New York Islanders, hemma, 19 november

Philadelphia: St Louis Blues, hemma, 21 november