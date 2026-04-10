Dallas vände och vann – tack vare Rantanen och Robertson

Dallas låg under inför sista perioden i hemmamatchen i NHL mot Minnesota. Men laget vände underläget och vann, tack vare mål av Mikko Rantanen och Jason Robertson, med 5–4 (1–2, 2–2, 2–0) i fredagens match i American Airlines Center.

Dallas tog ledningen i början av första perioden genom Wyatt Johnston.

Kirill Kaprizov och Quinn Hughes gjorde att Minnesota vände till underläget till ledning med 1–2.

Minnesota inledde andra perioden med att göra 1–3 genom Kirill Kaprizov innan Dallas svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Cameron Hughes för framspelad av Colin Blackwell och Oskar Bäck efter 16.16.

I slutminuterna var det dock Minnesota som tog greppet. Ryan Hartman gjorde 3–4 efter 19.49, på pass av Jared Spurgeon och Quinn Hughes.

4.28 in i tredje perioden fick Mikko Rantanen utdelning framspelad av Thomas Harley och Wyatt Johnston och kvitterade. Efter 10.35 nätade Jason Robertson på pass av Esa Lindell och avgjorde matchen.

Minnesotas Mats Zuccarello hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Dallas och Minnesota den här säsongen. Minnesota Wild har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Dallas Stars vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Dallas NY Rangers hemma och Minnesota möter Nashville borta. Båda matcherna spelas lördag 11 april 23.00.

Dallas–Minnesota 5–4 (1–2, 2–2, 2–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (4.26) Wyatt Johnston (Justin Hryckowian, Mikko Rantanen), 1–1 (13.02) Quinn Hughes (Mats Zuccarello), 1–2 (19.44) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Mats Zuccarello).

Andra perioden: 1–3 (26.39) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Mats Zuccarello), 2–3 (28.03) Colin Blackwell (Esa Lindell), 3–3 (36.16) Cameron Hughes (Colin Blackwell, Oskar Bäck), 3–4 (39.49) Ryan Hartman (Jared Spurgeon, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 4–4 (44.28) Mikko Rantanen (Thomas Harley, Wyatt Johnston), 5–4 (50.35) Jason Robertson (Esa Lindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 3-0-2

Minnesota: 4-0-1

Nästa match:

Dallas: New York Rangers, hemma, 11 april 23.00

Minnesota: Nashville Predators, borta, 11 april 23.00