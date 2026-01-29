Columbus vann mot Philadelphia i NHL

Columbus segrade – 5–3 mot Philadelphia

Columbus sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Sean Monahan matchvinnare för Columbus

Columbus segrade på hemmaplan i Nationwide Arena mot Philadelphia i NHL. 5–3 (2–1, 1–0, 2–2) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Columbus sjunde på de senaste åtta matcherna.

Chicago nästa för Columbus

Columbus tog ledningen i början av första perioden genom Charlie Coyle.

Philadelphia gjorde 1–1 genom Travis Konecny efter 9.03.

Efter 19.40 i matchen gjorde Columbus 2–1 genom Kirill Martjenko.

Efter 1.58 i andra perioden slog Erik Gudbranson till framspelad av Cole Sillinger och Charlie Coyle och gjorde 3–1.

4.08 in i tredje perioden fick Travis Konecny utdelning på nytt på pass av Christian Dvorak och Jamie Drysdale och reducerade. Efter 15.14 slog Travis Konecny till återigen framspelad av Travis Sanheim och Christian Dvorak och kvitterade för Philadelphia. 16.32 in i perioden nätade Columbus Sean Monahan framspelad av Damon Severson och Kent Johnson och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med 1.06 kvar att spela genom Mathieu Olivier framspelad av Cole Sillinger. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Travis Konecny gjorde tre mål för Philadelphia.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Philadelphia är på sjätte plats. Ett tapp för Philadelphia som låg på andra plats så sent som den 3 januari.

I nästa omgång har Columbus Chicago borta i United Center, lördag 31 januari 02.30. Philadelphia spelar borta mot Boston fredag 30 januari 01.00.

Columbus–Philadelphia 5–3 (2–1, 1–0, 2–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (0.38) Charlie Coyle (Mathieu Olivier, Zach Werenski), 1–1 (9.03) Travis Konecny (Cam York, Noah Juulsen), 2–1 (19.40) Kirill Martjenko (Zach Werenski, Adam Fantilli).

Andra perioden: 3–1 (21.58) Erik Gudbranson (Cole Sillinger, Charlie Coyle).

Tredje perioden: 3–2 (44.08) Travis Konecny (Christian Dvorak, Jamie Drysdale), 3–3 (55.14) Travis Konecny (Travis Sanheim, Christian Dvorak), 4–3 (56.32) Sean Monahan (Damon Severson, Kent Johnson), 5–3 (58.54) Mathieu Olivier (Cole Sillinger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-0-1

Philadelphia: 2-1-2

Nästa match:

Columbus: Chicago Blackhawks, borta, 31 januari 02.30

Philadelphia: Boston Bruins, borta, 30 januari 01.00