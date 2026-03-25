Columbus segerrad mot Philadelphia intakt

Columbus vann med 3–2 mot Philadelphia

Columbus femte seger på de senaste sex matcherna

Mason Marchment avgjorde för Columbus

Philadelphia har varit lite av ett favoritmotstånd för Columbus. På onsdagen tog Columbus ännu en seger borta mot Philadelphia. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–1, 2–0, 1–1). Det var Columbus femte raka seger mot just Philadelphia.

Segern var Columbus femte på de senaste sex matcherna.

Montreal nästa för Columbus

Philadelphia tog ledningen efter 17.07 genom Sean Couturier efter förarbete från Luke Glendening och Rasmus Ristolainen.

Redan efter 44 sekunder i andra perioden kvitterade Columbus till 1–1 genom Mathieu Olivier efter förarbete av Zach Werenski och Damon Severson. Laget tog ledningen redan efter efter 2.28 i andra perioden genom Zach Werenski framspelad av Damon Severson och Mason Marchment.

4.38 in i tredje perioden nätade Columbus Mason Marchment på pass av Kirill Martjenko och Adam Fantilli och ökade ledningen. 17.56 in i perioden fick Jamie Drysdale utdelning framspelad av Trevor Zegras och Christian Dvorak och reducerade. Men mer än så orkade Philadelphia inte med.

För Columbus gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Metropolitan division medan Philadelphia är på femte plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Columbus Blue Jackets vunnit.

Columbus möter Montreal borta i Bell Centre samma tid.

Philadelphia–Columbus 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (17.07) Sean Couturier (Luke Glendening, Rasmus Ristolainen).

Andra perioden: 1–1 (20.44) Mathieu Olivier (Zach Werenski, Damon Severson), 1–2 (22.28) Zach Werenski (Damon Severson, Mason Marchment).

Tredje perioden: 1–3 (44.38) Mason Marchment (Kirill Martjenko, Adam Fantilli), 2–3 (57.56) Jamie Drysdale (Trevor Zegras, Christian Dvorak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-1-1

Columbus: 4-0-1

Nästa match: