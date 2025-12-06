Christoffer Jansson i målform – Färjestad vann mot Luleå

Färjestad segrade – 5–2 mot Luleå

Christoffer Jansson med två mål för Färjestad

Axel Bergkvist avgjorde för Färjestad

Färjestad vann på bortaplan mot Luleå i SHL. 2–5 (1–2, 0–2, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Resultatet innebär att Luleå nu har fyra förluster i rad.

Luleå tog ledningen i början av första perioden genom Brendan Shinnimin.

Joakim Nygård och Christoffer Jansson gjorde att Färjestad vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 7.46 i andra perioden nätade Axel Bergkvist framspelad av Lucas Forsell och Joakim Nygård och gjorde 1–3.

Christoffer Jansson gjorde dessutom 1–4 efter 17.26 på pass av Viktor Lodin och Joakim Nygård.

4.27 in i tredje perioden nätade Luleås Jesper Sellgren på pass av Ben Tardif och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Luleå.

7.51 in i perioden slog Radim Zohorna till och ökade ledningen.

Färjestads Joakim Nygård stod för tre poäng, varav ett mål och Christoffer Jansson gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Luleå har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har två vinster och tre förluster och 13–12 i målskillnad.

I nästa match möter Luleå Växjö borta och Färjestad möter Örebro Hockey hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 december 19.00.

Luleå–Färjestad 2–5 (1–2, 0–2, 1–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (3.01) Brendan Shinnimin, 1–1 (7.59) Christoffer Jansson (Emil Alba, Gabriel Carlsson), 1–2 (17.26) Joakim Nygård (Christoffer Jansson, Viktor Lodin).

Andra perioden: 1–3 (27.46) Axel Bergkvist (Lucas Forsell, Joakim Nygård), 1–4 (37.26) Christoffer Jansson (Viktor Lodin, Joakim Nygård).

Tredje perioden: 2–4 (44.27) Jesper Sellgren (Ben Tardif), 2–5 (47.51) Radim Zohorna.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-1-3

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Växjö Lakers HC, borta, 18 december

Färjestad: Örebro HK, hemma, 18 december