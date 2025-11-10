Chanslösa senast – men nu kunde Almtuna besegra Sollentuna

Seger för Almtuna med 6–2 mot Sollentuna

Almtunas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Léon Cicek med två mål för Almtuna

När Almtuna och Sollentuna senast gjorde upp var Sollentuna klart bättre och vann med hela 6–1. På måndagen tog Almtuna revansch genom att vinna med 6–2 (3–1, 3–1, 0–0) på bortaplan i U20 region öst herr.

Segern var Almtunas åttonde på de senaste nio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Léon Cicek gjorde två mål för Almtuna

Almtuna tog ledningen i första perioden genom Sebastian Ljus.

Sollentuna gjorde 1–1 genom Isac Crozzoli efter 14.06.

Almtuna gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Daniel Meyer och Léon Cicek. Efter 4.14 i andra perioden nätade Viktor Dahlberg framspelad av Elias Ydehed och Vincent Lidholm och gjorde 1–4.

Sollentunas Branislav Fatul gjorde 2–4 efter 7.12 på pass av Elias Sunebäck och Itay Tamir.

Almtunas Gustav Leijon gjorde 2–5 efter 8.08 framspelad av Daniel Meyer och Sebastian Ljus.

Léon Cicek gjorde dessutom 2–6 efter 14.11 framspelad av Noah Erevik och Oliver Magnusson.

I tredje perioden höll Almtuna i sin 6–2-ledning och vann.

Almtunas Gustav Leijon stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Sollentuna Flemingsberg i Visättra Ishall 17.10. Almtuna tar sig an IK Göta borta 17.30.

Sollentuna–Almtuna 2–6 (1–3, 1–3, 0–0)

U20 region öst herr

Första perioden: 0–1 (8.46) Sebastian Ljus (Gustav Leijon, Theodor Falkenhäll), 1–1 (14.06) Isac Crozzoli (Elias Sunebäck), 1–2 (17.34) Daniel Meyer (Gustav Leijon), 1–3 (19.28) Léon Cicek (Theodor Falkenhäll, Sebastian Brunnberg).

Andra perioden: 1–4 (24.14) Viktor Dahlberg (Elias Ydehed, Vincent Lidholm), 2–4 (27.12) Branislav Fatul (Elias Sunebäck, Itay Tamir), 2–5 (28.08) Gustav Leijon (Daniel Meyer, Sebastian Ljus), 2–6 (34.11) Léon Cicek (Noah Erevik, Oliver Magnusson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 1-1-3

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: Flemingsbergs IK, borta, 15 november

Almtuna: IK Göta, borta, 15 november