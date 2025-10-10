Carolina vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande New Jersey

Carolina vann med 6–3 mot New Jersey

Seth Jarvis avgjorde för Carolina

Tre mål för Carolina utan svar

Det blev seger för Carolina hemma mot New Jersey i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Seth Jarvis 5–3 (efter 19.5) och 42 sekunder senare Eric Robinson 6–3. Matchen slutade 6–3 (1–0, 1–2, 4–1).

Carolina–New Jersey – mål för mål

Taylor Hall gjorde 1–0 till Carolina efter fyra minuter assisterad av Shayne Gostisbehere och Alexander Nikishin. New Jersey kvitterade till 1–1 genom Dougie Hamilton i andra perioden.

Carolina gjorde 2–1 genom K’andre Miller efter 9.23.

New Jersey gjorde 2–2 genom Cody Glass efter 13.54 av perioden. I tredje perioden var det i stället Carolina som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 6–3.

Carolina tog hem lagens senaste möte med 5–4.

Nästa motstånd för Carolina är Philadelphia. New Jersey tar sig an Tampa Bay borta. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 01.00.

Carolina–New Jersey 6–3 (1–0, 1–2, 4–1)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 1–0 (4.06) Taylor Hall (Shayne Gostisbehere, Alexander Nikishin).

Andra perioden: 1–1 (28.15) Dougie Hamilton (Jesper Bratt, Jack Hughes), 2–1 (29.23) K’andre Miller (William Carrier), 2–2 (33.54) Cody Glass.

Tredje perioden: 3–2 (50.13) K’andre Miller (Sebastian Aho, Jackson Blake), 3–3 (51.38) Jesper Bratt (Brett Pesce, Luke Hughes), 4–3 (57.17) Seth Jarvis (Sebastian Aho, Shayne Gostisbehere), 5–3 (59.05) Seth Jarvis, 6–3 (59.47) Eric Robinson (Taylor Hall, Jesperi Kotkaniemi).

Nästa match:

Carolina: Philadelphia Flyers, hemma, 12 oktober

New Jersey: Tampa Bay Lightning, borta, 12 oktober