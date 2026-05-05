Carolina tog ny seger i matchserien mot Philadelphia
- Carolina vann med 3–2 efter förlängning
- Taylor Hall avgjorde för Carolina
- Andra raka segern för Carolina
Med 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan mot Philadelphia har Carolina tagit ett rejält grepp i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Carolina har greppet om matchserien med 2-0.
Segermålet för Carolina stod Taylor Hall för 18.51 in i fjärde perioden.
Philadelphia nästa för Carolina
Philadelphia tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.
Carolina reducerade dock till 1–2 genom Nikolaj Ehlers efter 10.21.
11.21 in i tredje perioden slog Seth Jarvis till framspelad av Nikolaj Ehlers och Jordan Staal och kvitterade.
Matchvinnare för hemmalaget Carolina 18.51 in i förlängningen blev Taylor Hall på pass av Jackson Blake och Sean Walker.
Nästa match spelas på fredag 02.00.
Carolina–Philadelphia 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0)
Stanley Cup-kvartsfinal herr
Första perioden: 0–1 (4.02) Jamie Drysdale, 0–2 (4.41) Sean Couturier (Carl Grundström), 1–2 (10.21) Nikolaj Ehlers (Jackson Blake, K’Andre Miller).
Tredje perioden: 2–2 (51.21) Seth Jarvis (Nikolaj Ehlers, Jordan Staal).
Förlängning: 3–2 (78.51) Taylor Hall (Jackson Blake, Sean Walker).
Utvisningar, Carolina: 8×2 min. Philadelphia: 7×2 min.
Ställning i serien: Carolina–Philadelphia 2–0 (bäst av 7)
Nästa match:
8 maj, 02.00, Philadelphia–Carolina
