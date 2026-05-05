Carolina tog ny seger i matchserien mot Philadelphia

  • Carolina vann med 3–2 efter förlängning

  • Taylor Hall avgjorde för Carolina

  • Andra raka segern för Carolina

Med 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan mot Philadelphia har Carolina tagit ett rejält grepp i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Carolina har greppet om matchserien med 2-0.

Segermålet för Carolina stod Taylor Hall för 18.51 in i fjärde perioden.

Philadelphia nästa för Carolina

Philadelphia tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.

Carolina reducerade dock till 1–2 genom Nikolaj Ehlers efter 10.21.

11.21 in i tredje perioden slog Seth Jarvis till framspelad av Nikolaj Ehlers och Jordan Staal och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Carolina 18.51 in i förlängningen blev Taylor Hall på pass av Jackson Blake och Sean Walker.

Nästa match spelas på fredag 02.00.

Carolina–Philadelphia 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (4.02) Jamie Drysdale, 0–2 (4.41) Sean Couturier (Carl Grundström), 1–2 (10.21) Nikolaj Ehlers (Jackson Blake, K’Andre Miller).

Tredje perioden: 2–2 (51.21) Seth Jarvis (Nikolaj Ehlers, Jordan Staal).

Förlängning: 3–2 (78.51) Taylor Hall (Jackson Blake, Sean Walker).

Utvisningar, Carolina: 8×2 min. Philadelphia: 7×2 min.

Ställning i serien: Carolina–Philadelphia 2–0 (bäst av 7)

Nästa match:

8 maj, 02.00, Philadelphia–Carolina

