Carolina säkrade segern mot Philadelphia efter rysare i fjärde matchen

Carolina har säkrat segern i matchserien mot Philadelphia i Stanley Cup-kvartsfinal herr, totalt med 4-0 i matcher. Det efter seger efter förlängning på bortaplan med 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0).

Segermålet för Carolina stod Jackson Blake för 5.31 in i förlängningen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Carolina.

Philadelphia tog ledningen efter 7.50 genom Tyson Foerster efter förarbete av Trevor Zegras och Porter Martone.

Efter 12.35 i andra perioden slog Jackson Blake till på pass av K’Andre Miller och Taylor Hall och kvitterade för Carolina.

4.13 in i tredje perioden slog Logan Stankoven till framspelad av Taylor Hall och Jackson Blake och gav laget ledningen. 5.52 in i perioden nätade Philadelphias Alex Bump på pass av Travis Konecny och Christian Dvorak och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget blev Jackson Blake som 5.31 in i förlängningen satte det avgörande målet för Carolina framspelad av Taylor Hall och Jaccob Slavin.

Carolinas Jackson Blake stod för tre poäng, varav två mål och Taylor Hall hade tre assists.

Carolina är nu klart för semifinal.

Philadelphia–Carolina 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (7.50) Tyson Foerster (Trevor Zegras, Porter Martone).

Andra perioden: 1–1 (32.35) Jackson Blake (K’Andre Miller, Taylor Hall).

Tredje perioden: 1–2 (44.13) Logan Stankoven (Taylor Hall, Jackson Blake), 2–2 (45.52) Alex Bump (Travis Konecny, Christian Dvorak).

Förlängning: 2–3 (65.31) Jackson Blake (Taylor Hall, Jaccob Slavin).

Utvisningar, Philadelphia: 3×2 min. Carolina: 3×2 min.

Slutresultat i serien: Philadelphia–Carolina 0–4 (bäst av 7)