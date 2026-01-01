Calgarys segerrad mot Philadelphia intakt

Seger för Calgary med 5–1 mot Philadelphia

Calgarys femte seger på de senaste sex matcherna

Morgan Frost avgjorde för Calgary

Calgary fortsätter att ha det lätt mot Philadelphia i NHL. På torsdagen vann Calgary på nytt – den här gången med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) hemma i Scotiabank Saddledome. Det var Calgarys fjärde raka seger mot Philadelphia.

Segern var Calgarys femte på de senaste sex matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Calgary–Philadelphia – mål för mål

Calgary tog ledningen efter 13 minuters spel genom Mikael Backlund efter förarbete av Matt Coronato och Blake Coleman.

Efter 3.08 i andra perioden gjorde Calgary 2–0 genom Morgan Frost.

Philadelphia reducerade dock till 2–1 genom Travis Konecny efter 8.49 av perioden.

Calgary gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Rasmus Andersson och Jegor Sjarangovitj.

9.37 in i tredje perioden nätade Calgarys Connor Zary på pass av Ryan Lomberg och ökade ledningen.

När lagen möttes senast vann Calgary med 2–1.

Söndag 4 januari 01.00 spelar Calgary hemma mot Nashville. Philadelphia möter Edmonton borta i Rogers Place lördag 3 januari 21.30.

Calgary–Philadelphia 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (13.30) Mikael Backlund (Matt Coronato, Blake Coleman).

Andra perioden: 2–0 (23.08) Morgan Frost (Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar), 2–1 (28.49) Travis Konecny (Christian Dvorak, Trevor Zegras), 3–1 (32.03) Rasmus Andersson (Connor Zary, Nazem Kadri), 4–1 (37.52) Jegor Sjarangovitj (Matt Coronato).

Tredje perioden: 5–1 (49.37) Connor Zary (Ryan Lomberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 4-0-1

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Calgary: Nashville Predators, hemma, 4 januari 01.00

Philadelphia: Edmonton Oilers, borta, 3 januari 21.30