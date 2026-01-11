Brinken slog Sollentuna efter Alexander Verhoofs dubbel

Brinken vann med 4–2 mot Sollentuna

Brinkens Alexander Verhoof tvåmålsskytt

Andra raka segern för Brinken

Det blev Brinken som gick segrande ur mötet med Sollentuna i U18 regional öst fortsättning vår på hemmaplan, med 4–2 (1–0, 2–2, 1–0).

Alexander Verhoof tvåmålsskytt för Brinken

Alexander Verhoof gjorde 1–0 till Brinken efter bara 3.25 efter förarbete av Alvin Jansson.

Brinken gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Jakob Edelman och Alexander Verhoof.

Sollentuna reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Vaclav Kysilka och Filip Olsson i andra perioden.

12.24 in i tredje perioden fick Daniel Grypishyn utdelning framspelad av Jakob Edelman och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Det här betyder att Brinken nu ligger på tredje plats i tabellen och Sollentuna är på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brinkens IF vann de två första mötena. Sollentuna HC vann senast lagen möttes.

Torsdag 15 januari spelar Brinken hemma mot SDE 20.10 och Sollentuna mot Nacka borta 19.00 i Nacka Ishall.

Brinken–Sollentuna 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (3.25) Alexander Verhoof (Alvin Jansson).

Andra perioden: 2–0 (26.57) Jakob Edelman (Artis Duklavs, Timo Melicharek), 3–0 (30.12) Alexander Verhoof (Vincent Wennblom, Hugo Friberg), 3–1 (36.12) Vaclav Kysilka (Viggo Bohlinder, Nikolaj Alkas Alias), 3–2 (39.10) Filip Olsson (Hugo Kramberg Hjertonsson, Harald Nyström).

Tredje perioden: 4–2 (52.24) Daniel Grypishyn (Jakob Edelman).

Nästa match:

Brinken: SDE HF, hemma, 15 januari 20.10

Sollentuna: Nacka HK, borta, 15 januari 19.00