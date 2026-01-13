Bortasegern mot Vänersborg förlänger sviten för Alvesta

Seger för Alvesta med 6–4 mot Vänersborg

Alvestas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hampus Harrysson avgjorde för Alvesta

Alvesta är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Vänersborg borta i Brätte Ishall på tisdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–6 (2–2, 1–2, 1–2) innebär att Alvesta nu har fem segrar i följd i U20 juniorettan syd herr.

Mölndal Hockey U20 nästa för Alvesta

Alvesta tog ledningen i början av första perioden genom William Björkman.

Därefter fixade Vänersborgs Oliver Wolrath och Alvin Lindqvist att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Alvesta kvitterade till 2–2 genom Eric Jarnemyr.

Vänersborg tog ledningen på nytt genom Theodor Blomgren efter 6.56 i andra perioden.

Mio Jönsson och Arvid Ottoson Knuuttila gjorde att Alvesta vände till underläget till ledning med 3–4.

Med 31 sekunder kvar i perioden i tredje perioden gjorde Alvesta 3–5 genom Hampus Harrysson och kom allt närmare segern.

Alex Bergström reducerade dock för Vänersborg med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Alvesta kunde dock avgöra till 4–6 med en sekund kvar av matchen genom Alexander Stridsberg.

Vänersborg ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Alvesta leder serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 februari i Virdavallens Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Vänersborg Västervik i LF Arena 14.00. Alvesta tar sig an Mölndal Hockey U20 borta 17.10.

Vänersborg–Alvesta 4–6 (2–2, 1–2, 1–2)

U20 juniorettan syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (4.05) William Björkman (Alexander Stridsberg, Douglas Jonsson), 1–1 (11.45) Oliver Wolrath (Elliot Genborg, William Andersson), 2–1 (17.43) Alvin Lindqvist (Teodor Ohlsson, Carl Arvidsson), 2–2 (18.51) Eric Jarnemyr (Hampus Ivarsson, Malte Sonnbjer).

Andra perioden: 3–2 (26.56) Theodor Blomgren (Elliot Genborg, William Andersson), 3–3 (28.57) Arvid Ottoson Knuuttila (William Björkman, Felix Green), 3–4 (29.54) Mio Jönsson (Felix Green, Hugo Rohlin).

Tredje perioden: 3–5 (59.29) Hampus Harrysson (Mio Jönsson, Eric Jarnemyr), 4–5 (59.35) Alex Bergström (Teodor Ohlsson), 4–6 (59.59) Alexander Stridsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 1-0-4

Alvesta: 5-0-0

Nästa match:

Vänersborg: Västerviks IK, borta, 17 januari 14.00

Alvesta: IF Mölndal Hockey, borta, 17 januari 17.10