Boro/Vetlanda segrade i toppmötet mot Kalmar

Boro/Vetlanda segrade – 6–1 mot Kalmar

Boro/Vetlandas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Boro/Vetlandas Wille Krafft-Hernegård tvåmålsskytt

Det var toppmatch i U20 division 1 D syd herr under tisdagen när Boro/Vetlanda tog emot serieledande Kalmar. Boro/Vetlanda vann matchen med 6–1 (1–1, 3–0, 2–0).

Efter fem segrar i rad för Kalmar tog det stopp. Boro/Vetlanda tog i stället femte segern i rad.

Felix Hansen matchvinnare för Boro/Vetlanda

Första perioden var jämn. Kalmar inledde bäst och tog ledningen genom Walter Nilsson efter 9.29, men Boro/Vetlanda kvitterade genom Wille Krafft-Hernegård efter 13.15. I andra perioden var det Boro/Vetlanda som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Felix Hansen, Wille Krafft-Hernegård och Hugo Sollin. Boro/Vetlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Axel Petersson och Alwin Klein.

Lagens första möte för säsongen vann Kalmar HC med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Boro/Vetlanda Alvesta i Hydro Arena 14.00. Kalmar tar sig an Värnamo borta 12.40.

Boro/Vetlanda–Kalmar 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (9.29) Walter Nilsson (Joel Lundberg), 1–1 (13.15) Wille Krafft-Hernegård (Vincent Trofast, Alwin Klein).

Andra perioden: 2–1 (23.26) Felix Hansen (Nils Blomqvist, Albert Dahlberg Hylén), 3–1 (26.21) Wille Krafft-Hernegård (Hampus Arvsäter, Arvid Rosenqvist), 4–1 (33.32) Hugo Sollin (Alvin Lagerqvist).

Tredje perioden: 5–1 (44.35) Alwin Klein (Olle Karlsson, Hampus Arvsäter), 6–1 (56.23) Axel Petersson (August Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 5-0-0

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Alvesta SK, hemma, 1 november

Kalmar: Värnamo GIK, borta, 1 november