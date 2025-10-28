Boro/Vetlanda segrade i toppmötet mot Kalmar
- Boro/Vetlanda segrade – 6–1 mot Kalmar
- Boro/Vetlandas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Boro/Vetlandas Wille Krafft-Hernegård tvåmålsskytt
Det var toppmatch i U20 division 1 D syd herr under tisdagen när Boro/Vetlanda tog emot serieledande Kalmar. Boro/Vetlanda vann matchen med 6–1 (1–1, 3–0, 2–0).
Efter fem segrar i rad för Kalmar tog det stopp. Boro/Vetlanda tog i stället femte segern i rad.
Felix Hansen matchvinnare för Boro/Vetlanda
Första perioden var jämn. Kalmar inledde bäst och tog ledningen genom Walter Nilsson efter 9.29, men Boro/Vetlanda kvitterade genom Wille Krafft-Hernegård efter 13.15. I andra perioden var det Boro/Vetlanda som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Felix Hansen, Wille Krafft-Hernegård och Hugo Sollin. Boro/Vetlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Axel Petersson och Alwin Klein.
Lagens första möte för säsongen vann Kalmar HC med 5–2.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Boro/Vetlanda Alvesta i Hydro Arena 14.00. Kalmar tar sig an Värnamo borta 12.40.
Boro/Vetlanda–Kalmar 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)
U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena
Första perioden: 0–1 (9.29) Walter Nilsson (Joel Lundberg), 1–1 (13.15) Wille Krafft-Hernegård (Vincent Trofast, Alwin Klein).
Andra perioden: 2–1 (23.26) Felix Hansen (Nils Blomqvist, Albert Dahlberg Hylén), 3–1 (26.21) Wille Krafft-Hernegård (Hampus Arvsäter, Arvid Rosenqvist), 4–1 (33.32) Hugo Sollin (Alvin Lagerqvist).
Tredje perioden: 5–1 (44.35) Alwin Klein (Olle Karlsson, Hampus Arvsäter), 6–1 (56.23) Axel Petersson (August Andersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boro/Vetlanda: 5-0-0
Kalmar: 4-0-1
Nästa match:
Boro/Vetlanda: Alvesta SK, hemma, 1 november
Kalmar: Värnamo GIK, borta, 1 november
