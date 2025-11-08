Boro/Vetlanda nollade Nybro – seger med 4–0

Boro/Vetlanda-seger med 4–0 mot Nybro

Boro/Vetlandas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Olle Lobsien avgjorde för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Nybro i U20 division 1 D syd herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Nybros tränare Jonny Ågren:

– Tävlingsnivån är tyvärr alldeles för dålig idag. Vi är inte där idag.

Segern var Boro/Vetlandas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Gislaved nästa för Boro/Vetlanda

Olle Lobsien gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda efter 6.50 assisterad av Alwin Klein och Wille Krafft-Hernegård. Även i andra perioden var Boro/Vetlanda starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Axel Petersson och Hampus Arvsäter. Efter 2.25 i tredje perioden gjorde Nils Blomqvist också 4–0 framspelad av Hampus Arvsäter och Alwin Klein.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nybro Vikings IF med 3–1.

Boro/Vetlanda tar sig an Gislaved i nästa match borta tisdag 11 november 19.15. Nybro möter Alvesta hemma lördag 15 november 14.00.

Boro/Vetlanda–Nybro 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (6.50) Olle Lobsien (Alwin Klein, Wille Krafft-Hernegård).

Andra perioden: 2–0 (21.12) Axel Petersson (Hugo Borg, Wille Krafft-Hernegård), 3–0 (37.45) Hampus Arvsäter (Seth Ståhlgren Uebel, Olle Lobsien).

Tredje perioden: 4–0 (42.25) Nils Blomqvist (Hampus Arvsäter, Alwin Klein).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Nybro: 3-0-2

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Gislaveds SK, borta, 11 november

Nybro: Alvesta SK, hemma, 15 november