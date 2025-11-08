Boro/Vetlanda nollade Nybro – seger med 4–0
- Boro/Vetlanda-seger med 4–0 mot Nybro
- Boro/Vetlandas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Olle Lobsien avgjorde för Boro/Vetlanda
Boro/Vetlanda höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Nybro i U20 division 1 D syd herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).
Nybros tränare Jonny Ågren:
– Tävlingsnivån är tyvärr alldeles för dålig idag. Vi är inte där idag.
Segern var Boro/Vetlandas sjunde på de senaste åtta matcherna.
Gislaved nästa för Boro/Vetlanda
Olle Lobsien gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda efter 6.50 assisterad av Alwin Klein och Wille Krafft-Hernegård. Även i andra perioden var Boro/Vetlanda starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Axel Petersson och Hampus Arvsäter. Efter 2.25 i tredje perioden gjorde Nils Blomqvist också 4–0 framspelad av Hampus Arvsäter och Alwin Klein.
Säsongens första möte lagen emellan vann Nybro Vikings IF med 3–1.
Boro/Vetlanda tar sig an Gislaved i nästa match borta tisdag 11 november 19.15. Nybro möter Alvesta hemma lördag 15 november 14.00.
Boro/Vetlanda–Nybro 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)
U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena
Första perioden: 1–0 (6.50) Olle Lobsien (Alwin Klein, Wille Krafft-Hernegård).
Andra perioden: 2–0 (21.12) Axel Petersson (Hugo Borg, Wille Krafft-Hernegård), 3–0 (37.45) Hampus Arvsäter (Seth Ståhlgren Uebel, Olle Lobsien).
Tredje perioden: 4–0 (42.25) Nils Blomqvist (Hampus Arvsäter, Alwin Klein).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boro/Vetlanda: 4-0-1
Nybro: 3-0-2
Nästa match:
Boro/Vetlanda: Gislaveds SK, borta, 11 november
Nybro: Alvesta SK, hemma, 15 november
