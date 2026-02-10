Boro/Vetlanda en lätt match för Kållered

Kållered vann med 7–2 mot Boro/Vetlanda

Martin Kresac avgjorde för Kållered

Seger nummer 2 för Kållered

Det blev en klar seger för Kållered när laget vann på hemmaplan mot Boro/Vetlanda i U20 juniorettan syd herr. Kållered vann med klara 7–2 (2–1, 2–0, 3–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Boro/Vetlanda vann med 5–3.

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte så här om matchen:

– Inget fel på jobbet, men det kuggar inte i ikväll efter alldeles för mycket enmansåkningar och många felbeslut.

Kållered–Boro/Vetlanda – mål för mål

Boro/Vetlanda tog ledningen i första perioden genom Wille Krafft-Hernegård.

Waldus Carlsson och Martin Kresac låg sen bakom vändningen till 2–1 för Kållered.

Efter 59 sekunder i andra perioden slog Martin Kresac till återigen och gjorde 3–1. Elliot Börjesson gjorde dessutom 4–1 efter 12.32 på pass av Martin Kresac och Waldus Carlsson.

Kållered hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.30 genom Isak De Vrij och gick upp till 6–1 innan Boro/Vetlanda svarade.

Segern skrevs till slut till 7–2 för Kållered.

Kållereds Elliot Börjesson stod för ett mål och tre assists, Martin Kresac gjorde två mål och två målgivande passningar och Waldus Carlsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med tre omgångar kvar är Kållered sist i serien medan Boro/Vetlanda är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boro/Vetlanda med 5–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Kållered Västervik i Kållereds Ishall 15.30. Boro/Vetlanda tar sig an Alvesta hemma 14.00.

Kållered–Boro/Vetlanda 7–2 (2–1, 2–0, 3–1)

U20 juniorettan syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (14.11) Wille Krafft-Hernegård (Hampus Arvsäter, Alwin Klein), 1–1 (15.18) Martin Kresac (Theo Eliasson, Elliot Börjesson), 2–1 (16.43) Waldus Carlsson (Elliot Börjesson, Orlando Soergel).

Andra perioden: 3–1 (20.59) Martin Kresac, 4–1 (32.32) Elliot Börjesson (Martin Kresac, Waldus Carlsson).

Tredje perioden: 5–1 (41.30) Isak De Vrij (Vladyslav Svirchevskyi, Orlando Soergel), 6–1 (45.47) Nazarii Komisar (Martin Kresac, Theo Eliasson), 6–2 (57.23) Albert Dahlberg Hylén (Seth Ståhlgren Uebel, August Andersson), 7–2 (59.33) Waldus Carlsson (Elliot Börjesson, Nazarii Komisar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 2-0-3

Boro/Vetlanda: 1-0-4

Nästa match:

Kållered: Västerviks IK, hemma, 14 februari 15.30

Boro/Vetlanda: Alvesta SK, hemma, 14 februari 14.00