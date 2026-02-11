Boman och Edvardsson klev fram som matchvinnare mot Falu IF

Sollentuna-seger med 2–1 mot Falu IF

Ture Edvardsson avgjorde för Sollentuna

Sollentunas elfte seger

2–1 vann Sollentuna med hemma mot Falu IF på onsdagen i hockeyettan norra.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte så här om matchen:

– Vi tar ledningen ganska snabbt. Sen börjar vi bli lite bekväma och slarviga med pucken. Andra perioden är lite samma över tid. Inga stora chanser för något av lagen. Sen i tredje tar vi tag i spelet och skapar några giftiga lägen som vi tyvärr inte tar till vara på. Nära att kvittera men ett mål på bortaplan räckte inte.

Sollentuna–Falu IF – mål för mål

Albin Pousette gjorde 1–0 till Falu IF efter fyra minuters spel framspelad av Mattias Thorén.

Efter 9.18 i andra perioden slog Simon Boman till framspelad av Oskar Ståhl och Martin Brovall och kvitterade för Sollentuna. Ture Edvardsson gjorde dessutom 2–1 efter 18.02 på pass av Pelle Ringström och Oskar Ståhl. Därmed hade laget vänt matchen.

Tredje perioden blev mållös och Sollentuna höll i sin 2–1-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Falu IF nu ligger på 15:e plats i tabellen. Sollentuna är på tolfte plats.

Sollentuna tar sig an Sundsvall i nästa match borta lördag 14 februari 16.00. Falu IF möter Strömsbro hemma söndag 15 februari 16.00.

Sollentuna–Falu IF 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (4.37) Albin Pousette (Mattias Thorén).

Andra perioden: 1–1 (29.18) Simon Boman (Oskar Ståhl, Martin Brovall), 2–1 (38.02) Ture Edvardsson (Pelle Ringström, Oskar Ståhl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-0-2

Falu IF: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: IF Sundsvall Hockey, borta, 14 februari 16.00

Falu IF: Strömsbro IF, hemma, 15 februari 16.00