Bodens HF vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Sollentuna

Bodens HF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bodens HF avgjorde efter 59.01.

Det blev seger för Bodens HF hemma mot Sollentuna i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Bodens HF fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (1–3, 2–0, 2–1).

Alexander Wallin stod för Bodens HF:s avgörande mål med bara 59 sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Bodens HF:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Alexander Wallin bakom Bodens HF:s avgörande

Bodens HF tog ledningen i början av första perioden genom Viktor Arespång.

Sollentuna gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 2.55.

Efter 9.28 i andra perioden nätade Alexander Wallin framspelad av Felix Dahlroth och Kevin Arvidsson och reducerade åt Bodens HF.

Henri Tamminen gjorde dessutom 3–3 efter 18.13 på pass av Gustav Hedberg och Andreas Nilsson.

Efter 9.29 i tredje perioden gjorde Bodens HF 4–3 genom Wille Åström.

Sollentuna gjorde 4–4 genom Lukas Paulsson efter 12.54 av perioden.

Bodens HF kunde dock avgöra till 5–4 med 59 sekunder kvar av matchen genom Alexander Wallin.

Det här betyder att Bodens HF är kvar på sjunde plats och Sollentuna stannar på elfte plats, i serien.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 december. Då möter Bodens HF Vallentuna i Hive Arena 15.00. Sollentuna tar sig an Piteå borta 14.00.

Bodens HF–Sollentuna 5–4 (1–3, 2–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (3.22) Viktor Arespång (Andreas Nilsson, Henri Tamminen), 1–1 (12.26) Nicklas Berglund (Tristan Magnusson, Lukas Paulsson), 1–2 (13.01) Oliver Kempainen (Ture Edvardsson, Lucas Eriksson), 1–3 (15.21) Lucas Eriksson (Tristan Magnusson, Oskar Ståhl).

Andra perioden: 2–3 (29.28) Alexander Wallin (Felix Dahlroth, Kevin Arvidsson), 3–3 (38.13) Henri Tamminen (Gustav Hedberg, Andreas Nilsson).

Tredje perioden: 4–3 (49.29) Wille Åström (Johannes Mäki), 4–4 (52.54) Lukas Paulsson, 5–4 (59.01) Alexander Wallin (Simon Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

Bodens HF: Vallentuna Hockey, hemma, 14 december 15.00

Sollentuna: Piteå HC, borta, 14 december 14.00