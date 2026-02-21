Bodens HF utklassade Sollentuna på bortaplan

Bodens HF segrade – 6–0 mot Sollentuna

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Daniel Mannberg tvåmålsskytt för Bodens HF

Bodens HF dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Sollentuna i hockeyettan norra med hela 6–0 (0–0, 3–0, 3–0).

Bodens HF höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Därmed har Bodens HF vunnit fem matcher i rad på bortaplan.

Oscar Eriksson gjorde avgörande målet

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Bodens HF stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Bodens HF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Daniel Mannberg, som gjorde två mål, och Herman Jonsson.

Med tre omgångar kvar är Sollentuna på 13:e plats i tabellen medan Bodens HF är på tredje plats.

Sollentuna tar sig an Piteå i nästa match hemma söndag 22 februari 14.00. Bodens HF möter samma dag 15.00 Vallentuna borta.

Sollentuna–Bodens HF 0–6 (0–0, 0–3, 0–3)

Hockeyettan norra

Andra perioden: 0–1 (24.53) Oscar Eriksson (Victor Edström, Jacob Sundin), 0–2 (27.16) Joshua Laframboise (Jacob Sundin, Gustav Hedberg), 0–3 (35.33) Alexander Wallin (Kevin Arvidsson, Elias Callgren).

Tredje perioden: 0–4 (51.45) Daniel Mannberg (Kevin Arvidsson, Nils Thomasson), 0–5 (53.49) Daniel Mannberg (Oscar Eriksson, Nils Thomasson), 0–6 (54.43) Herman Jonsson (Wille Åström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Bodens HF: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: Piteå HC, hemma, 22 februari 14.00

Bodens HF: Vallentuna Hockey, borta, 22 februari 15.00