Bik Karlskoga kvitterade i Hockeyallsvenskans semifinal

Bik Karlskoga vann med 3–1 mot Modo Hockey

Bik Karlskoga vann på bortaplan med 3–1 (0–1, 3–0, 0–0) mot Modo Hockey i Hockeyallsvenskans semifinal. Därmed står det nu 3-3 i matchserien.

Modo Hockey nästa för Bik Karlskoga

Jacob Bjerselius gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 18 minuters spel efter förarbete från Matthew Anderson.

Bik Karlskoga gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Bik Karlskogas mål gjordes av Oliver Eklind, Kalle Jellvert och Alexander Ljungkrantz.

Tredje perioden blev mållös och Bik Karlskoga höll i sin 3–1-ledning och vann.

Nästa match spelas på måndag 19.00.

Modo Hockey–Bik Karlskoga 1–3 (1–0, 0–3, 0–0)

Hockeyallsvenskans semifinal

Första perioden: 1–0 (18.39) Jacob Bjerselius (Matthew Anderson).

Andra perioden: 1–1 (25.00) Kalle Jellvert (Åke Stakkestad, Eero Teräväinen), 1–2 (29.21) Alexander Ljungkrantz (Jonatan Harju, Rikard Olsén), 1–3 (31.54) Oliver Eklind.

Ställning i serien: Modo Hockey–Bik Karlskoga 3–3

Nästa match:

13 april, 19.00, Bik Karlskoga–Modo Hockey