Bik Karlskoga i superläge efter ny seger

Bik Karlskoga vann med 7–0 mot Nybro

Henrik Björklund avgjorde för Bik Karlskoga

Tredje raka segern för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga har skapat sig ett bra läge att vinna matchserien mot Nybro i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter vinst borta med 7–0 (0–0, 4–0, 3–0). Därmed leder Bik Karlskoga matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Det var Bik Karlskogas sjätte raka seger mot Nybro.

Nybro–Bik Karlskoga – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Bik Karlskoga stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.43.

Bik Karlskoga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Åke Stakkestad, Jonatan Harju och Adam Rockwood.

Hampus Plato gjorde ett mål för Bik Karlskoga och spelade fram till tre mål och Tim Barkemo stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på söndag 15.00.

Nybro–Bik Karlskoga 0–7 (0–0, 0–4, 0–3)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Andra perioden: 0–1 (22.42) Henrik Björklund (Sander Vold Engebråten, Åke Stakkestad), 0–2 (23.50) Alexander Ljungkrantz (Kalle Jellvert, Hampus Plato), 0–3 (29.45) Hampus Plato (Tim Barkemo, Simen Andre Edvardsen), 0–4 (31.25) Tim Barkemo (Oliver Eklind, Jonatan Harju).

Tredje perioden: 0–5 (46.41) Åke Stakkestad, 0–6 (49.59) Adam Rockwood (Tim Barkemo, Hampus Plato), 0–7 (58.26) Jonatan Harju (Hampus Plato, Oliver Eklind).

Ställning i serien: Nybro–Bik Karlskoga 0–3

Nästa match:

22 mars, 15.00, Nybro–Bik Karlskoga