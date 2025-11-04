Äntligen seger för St Louis mot Edmonton

St Louis-seger med 3–2 mot Edmonton

Pius Suter avgjorde för St Louis

St Louis gjorde tre raka mål

Det blev sju förluster i rad för St Louis i NHL. Men hemma mot Edmonton kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Enterprise Center slutade 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

Pius Suter stod för St Louis avgörande mål 18.37 in i tredje perioden.

Washington nästa för St Louis

Jack Roslovic gjorde 1–0 till gästande Edmonton efter 18.38 framspelad av Connor McDavid och Ryan Nugent-Hopkins. Efter 2.27 i andra perioden gjorde Edmonton 0–2 genom Andrew Mangiapane.

St Louis reducerade och kvitterade till 2–2 genom Dalibor Dvorsky och Robert Thomas. Pius Suter stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.23 kvar att spela assisterad av Colton Parayko och Brayden Schenn. Suter fullbordade därmed St Louis vändning.

St Louis har en seger och fyra förluster och 13–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Edmonton har två vinster och tre förluster och 17–16 i målskillnad. Förlusten var Edmontons femte uddamålsförlust.

St Louis tar sig an Washington i nästa match borta torsdag 6 november 01.30. Edmonton möter Dallas borta onsdag 5 november 02.00.

St Louis–Edmonton 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (18.38) Jack Roslovic (Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins).

Andra perioden: 0–2 (22.27) Andrew Mangiapane (Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid), 1–2 (36.08) Dalibor Dvorsky (Justin Faulk, Robert Thomas), 2–2 (38.38) Robert Thomas (Philip Broberg, Jimmy Snuggerud).

Tredje perioden: 3–2 (58.37) Pius Suter (Colton Parayko, Brayden Schenn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 1-1-3

Edmonton: 2-2-1

Nästa match:

St Louis: Washington Capitals, borta, 6 november

Edmonton: Dallas Stars, borta, 5 november