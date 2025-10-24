Amadio och Lycksell klev fram som matchvinnare mot Philadelphia

Ottawa vann med 2–1 mot Philadelphia

Olle Lycksell matchvinnare för Ottawa

Tyson Foerster nätade för Philadelphia

2–1 vann Ottawa med hemma mot Philadelphia på fredagen i NHL.

Ottawa–Philadelphia – mål för mål

Första perioden var jämn. Philadelphia inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Tyson Foerster efter bara 29 sekunder, men Ottawa kvitterade genom Mike Amadio efter 7.57. Redan efter 3.05 i andra perioden tog laget ledningen genom Olle Lycksell på pass av Lars Eller och Nick Jensen. Lycksell fullbordade därmed Ottawas vändning. Tredje perioden blev mållös och Ottawa höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Ottawas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Philadelphias tredje uddamålsförlust.

I nästa match möter Ottawa Washington borta på söndag 26 oktober 01.00. Philadelphia möter NY Islanders lördag 25 oktober 18.30 hemma.

Ottawa–Philadelphia 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (0.29) Tyson Foerster (Travis Konecny, Sean Couturier), 1–1 (7.57) Mike Amadio (Claude Giroux, Artiom Zub).

Andra perioden: 2–1 (23.05) Olle Lycksell (Lars Eller, Nick Jensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-1-2

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Ottawa: Washington Capitals, borta, 26 oktober

Philadelphia: New York Islanders, hemma, 25 oktober