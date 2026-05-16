Tidigare stortalangen ryktas till Brynäs

Brynäs letar förstärkningar på backsidan. Nu rapporterar Expressen att man kan ha funnit den spelare man söker efter. Enligt tidningens uppgifter ska den finske tidigare stortalangen Juuso Välimäki vara nära en flytt till Gävle.

Tidigare NHL-backen Juuso Valimäki ryktas vara på väg till Brynäs. Foto: Allan Henry-USA TODAY Sports

2017 valdes den hårdskjutande finska backen Juuso Välimäki som 16:e spelare av Calgary Flames i första rundan av NHL-draften. Nio år senare kan han vara på väg att lämna Nordamerika efter att ha haft allt svårare att hålla en ordinarie plats i NHL de sista åren.

Expressen rapporterar att det tidigare storlöftet ska vara på väg till SHL för spel med Brynäs.

Tidningen skriver att parterna ligger i slutförhandlingar kring ett kontrakt som kan komma att presenteras inom några veckor.

Juuso Välimäki har 271 NHL-matchers erfarenhet

Den nu 27-årige finländaren, med 271 NHL-matcher bakom sig, tillhör Carolina Hurricanes men har uteslutande spelat AHL-hockey med Tucson Roadrunners och Chicago Wolves den här säsongen. Just nu är han mitt uppe i Calder Cup-slutspelet med Wolves i AHL.

På meritlistan har Välimäki ett U18-VM-guld med Finland från turneringen 2016, där han var kapten för mästarlaget. Han var dessutom uttagen till fjolårets 4 Nations Face-Off men kom aldrig till spel i någon av matcherna i turneringen.

Sedan tidigare har Brynäs värvat en back inför kommande säsong. Detta i form av Leksands talang Victor Johansson. Samtidigt har man tappat den tjeckiska VM-backen Michal Kempny, som flyttat hem till Rytiri Kladno, samt amerikanen Luke Witkowski. Gävleklubben hade tidigare förhoppningar om att få hem Victor Söderström efter hans år i Nordamerika, men han tycks hamna i Schweiz i stället. En annan tidigare Brynäsback, Lucas Carlsson, har å sin sida valt spel i Djurgården framför en flytt till hemtrakten efter sina år i Nordamerika.

Source: Juuso Välimäki @ Elite Prospects