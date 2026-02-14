Alvestas starka svit mot Boro/Vetlanda fortsätter

Alvesta vann med 6–1 mot Boro/Vetlanda

Felix Green avgjorde för Alvesta

Andra raka nederlaget för Boro/Vetlanda

Tre raka segrar hade Alvesta mot just Boro/Vetlanda i U20 juniorettan syd herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Alvesta på nytt – den här gången med hela 6–1 (2–0, 2–1, 2–0) borta i Hydro Arena.

– Vi går på jävligt tunt med folk och drar på oss ett riktigt dåligt matchstraff tidigt, så vi orkar helt enkelt inte idag. Tintin gör en grym match idag trots förlusten, kommenterade Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein.

Vänersborg nästa för Alvesta

Alexander Stridsberg gjorde 1–0 till gästande Alvesta efter elva minuter efter förarbete från Hampus Ivarsson och William Björkman. Efter 15.22 gjorde laget 0–2 när Felix Green hittade rätt framspelad av Arvid Ottoson Knuuttila och Dante Hellström.

Boro/Vetlanda reducerade dock till 1–2 genom Seth Ståhlgren Uebel tidigt i andra perioden av perioden.

Alvesta gjorde dock två snabba mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Vanni Olsson och Malte Sonnbjer.

16.58 in i tredje perioden satte Dante Hellström pucken och ökade ledningen. Efter 17.45 slog Eric Jarnemyr till framspelad av Douglas Jonsson och Hampus Harrysson och ökade ledningen för Alvesta.

Med två omgångar kvar är Boro/Vetlanda på femte plats i tabellen medan Alvesta är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Boro/Vetlanda och Alvesta den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Alvesta SK vunnit.

Tisdag 17 februari möter Boro/Vetlanda KRIF Hockey J20 borta 19.45 och Alvesta möter Vänersborg hemma 19.00.

Boro/Vetlanda–Alvesta 1–6 (0–2, 1–2, 0–2)

U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (11.37) Alexander Stridsberg (Hampus Ivarsson, William Björkman), 0–2 (15.22) Felix Green (Arvid Ottoson Knuuttila, Dante Hellström).

Andra perioden: 1–2 (24.18) Seth Ståhlgren Uebel (Alvin Lagerqvist), 1–3 (27.08) Vanni Olsson (Douglas Jonsson, William Björkman), 1–4 (27.46) Malte Sonnbjer (Eric Jarnemyr, Alexander Stridsberg).

Tredje perioden: 1–5 (56.58) Dante Hellström, 1–6 (57.45) Eric Jarnemyr (Douglas Jonsson, Hampus Harrysson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 1-0-4

Alvesta: 2-1-2

Nästa match:

Boro/Vetlanda: KRIF Hockey, borta, 17 februari 19.45

Alvesta: Vänersborgs HC, hemma, 17 februari 19.00