Alvesta vann mot Kållered i U20 juniorettan syd herr

Alvesta segrade – 3–1 mot Kållered

Hampus Ivarsson matchvinnare för Alvesta

Orlando Soergel ende målskytt för Kållered

Alvesta vann matchen på hemmaplan mot Kållered i U20 juniorettan syd herr på lördagen. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen.

Alvesta–Kållered – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 19.25 in i andra perioden som Alvesta tog ledningen genom Mio Jönsson efter förarbete av Eric Jarnemyr och Malte Sonnbjer.

Efter 1.33 i tredje perioden gjorde Alvesta 2–0 genom Hampus Ivarsson.

Kållered reducerade dock till 2–1 genom Orlando Soergel efter 13.30 av perioden.

Alvesta kunde dock avgöra till 3–1 med 1.33 kvar av matchen genom Alexander Stridsberg.

Alvesta har två segrar och tre förluster och 16–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kållered har en vinst och fyra förluster och 15–31 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alvesta med 10–2.

Tisdag 10 februari möter Alvesta Vita Hästen J20 borta 19.40 och Kållered möter Boro/Vetlanda hemma 19.30.

Alvesta–Kållered 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U20 juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Andra perioden: 1–0 (39.25) Mio Jönsson (Eric Jarnemyr, Malte Sonnbjer).

Tredje perioden: 2–0 (41.33) Hampus Ivarsson (Eric Jarnemyr, William Björkman), 2–1 (53.30) Orlando Soergel (Liam Nilsson, Theo Eliasson), 3–1 (58.27) Alexander Stridsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 2-1-2

Kållered: 1-0-4

Nästa match:

Alvesta: HC Vita Hästen, borta, 10 februari 19.40

Kållered: Boro Vetlanda HC, hemma, 10 februari 19.30