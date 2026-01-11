Alvesta tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Alvesta med 5–3 mot KRIF Hockey J18

Oliver Sandahl tvåmålsskytt för Alvesta

Love Lihné avgjorde för Alvesta

Alvesta fortsätter att vinna mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår. På söndagen segrade Alvesta på nytt – den här gången med 5–3 (0–1, 2–1, 3–1) borta i Soft Center Arena. Det var Alvestas sjunde raka seger mot KRIF Hockey J18.

Det var andra raka segern för Alvesta, efter 6–3 mot Limhamn i premiären.

Oliver Sandahl med två mål för Alvesta

Oliver Viding gjorde 1–0 till KRIF Hockey J18 efter 15 minuter efter förarbete av Emil Petersen.

Efter 17 sekunder i andra perioden gjorde KRIF Hockey J18 2–0 genom Valle Abramsson.

Alvesta reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Oliver Sandahl.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.03 i tredje perioden genom Aron Persson efter förarbete från Måns Rothman och Arion Trepca. 5.16 in i tredje perioden nätade KRIF Hockey J18:s Oliver Roos på pass av Emil Petersen och Valle Abramsson och kvitterade. 5.48 in i perioden satte Love Lihné pucken framspelad av Arion Trepca och Oscar Nilsgren och gav laget ledningen. Efter 12.26 slog Viktor Hermander till på pass av Jesper Johansson och ökade ledningen för Alvesta. 3–5-målet blev matchens sista.

Alvestas Love Lihné stod för tre poäng, varav ett mål och Jesper Johansson hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Alvesta SK vunnit.

I nästa match, söndag 18 januari möter KRIF Hockey J18 Jonstorp borta i Jonstorps Ishall 12.50 medan Alvesta spelar borta mot Mörrums GoIS J18 14.00.

KRIF Hockey J18–Alvesta 3–5 (1–0, 1–2, 1–3)

U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (15.46) Oliver Viding (Emil Petersen).

Andra perioden: 2–0 (20.17) Valle Abramsson (Charlie Pettersson, Alvin Mattsson), 2–1 (31.52) Oliver Sandahl (Love Lihné, Jesper Johansson), 2–2 (36.26) Oliver Sandahl (Jesper Johansson, Love Lihné).

Tredje perioden: 2–3 (42.03) Aron Persson (Måns Rothman, Arion Trepca), 3–3 (45.16) Oliver Roos (Emil Petersen, Valle Abramsson), 3–4 (45.48) Love Lihné (Arion Trepca, Oscar Nilsgren), 3–5 (52.26) Viktor Hermander (Jesper Johansson).

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Jonstorps IF IshF, borta, 18 januari 12.50

Alvesta: Mörrums GoIS IK, borta, 18 januari 14.00