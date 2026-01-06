Alvesta tog hem segern mot Vita Hästen J20 på hemmaplan

Alvesta-seger med 3–1 mot Vita Hästen J20

Alvestas femte seger på de senaste sex matcherna

Hampus Harrysson matchvinnare för Alvesta

Alvesta segrade på hemmaplan i Virdavallens Ishall mot Vita Hästen J20 i U20 Juniorettan syd herr. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Segern var Alvestas femte på de senaste sex matcherna.

Alvesta–Vita Hästen J20 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 51 sekunder i andra perioden gjorde Alvesta 1–0 genom Dante Hellström.

Vita Hästen J20 kvitterade till 1–1 genom Milliam Dahlgren tidigt i perioden av perioden.

Alvesta tog ledningen på nytt genom Hampus Harrysson efter 10.16.

16.30 in i tredje perioden slog Felix Green till framspelad av William Björkman och Eric Jarnemyr och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen 10 februari i Himmelstalundshallen.

Lördag 10 januari möter Alvesta Boro/Vetlanda hemma 15.45 och Vita Hästen J20 möter Mölndal Hockey U20 borta 17.10.

Alvesta–Vita Hästen J20 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U20 Juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.51) Dante Hellström (Hampus Ivarsson, Max Fransson), 1–1 (21.49) Milliam Dahlgren (Victor Lander, Elliot Fäldt), 2–1 (30.16) Hampus Harrysson (Felix Green, Eric Jarnemyr).

Tredje perioden: 3–1 (56.30) Felix Green (William Björkman, Eric Jarnemyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 4-0-1

Vita Hästen J20: 3-0-2

Nästa match:

Alvesta: Boro Vetlanda HC, hemma, 10 januari 15.45

Vita Hästen J20: IF Mölndal Hockey, borta, 10 januari 17.10