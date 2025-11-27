Alvesta bröt Helsingborgs fina segersvit

Alvesta vann med 5–3 mot Helsingborg

Vilmer Blom matchvinnare för Alvesta

Fjärde segern för Alvesta

Efter elva raka segrar i U18 division 1 syd C herr så tog Helsingborgs vinstsvit slut borta mot Alvesta. Matchen på torsdagen i Virdavallens Ishall slutade 5–3 (0–1, 3–1, 2–1). Det var första förlusten i serien för Helsingborg.

– Tyvärr kommer vi inte upp i nivå alls ikväll. Alvesta var det bättre laget och förtjänar segern. Bara för oss att ta nya tag på söndag, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Helsingborg med hela 7–0.

Alvesta–Helsingborg – mål för mål

Adrian Sonesson gjorde 1–0 till Helsingborg efter 15.02 framspelad av Alexander Bergman och Wilmer Nennebrandt.

Alvesta kvitterade till 1–1 genom Matteo Andersson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 9.55 gjorde Helsingborg 1–2 genom Emil Ylvén.

Därefter fixade Alvestas Isak Torstensson och Jesper Johansson att laget vände underläge till ledning med 3–2.

8.46 in i tredje perioden fick Ludde Nielsen utdelning framspelad av Isak Paerremand och kvitterade.

10.58 in i perioden nätade Alvestas Vilmer Blom framspelad av Love Lihné och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med 1.59 kvar att spela genom Dante Hellström. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Med två omgångar kvar är Alvesta på femte plats i tabellen medan Helsingborg fortfarande leder serien, sju poäng före Nybro.

I nästa match, söndag 30 november möter Alvesta Nybro Vikings borta i Liljas Arena 14.00 medan Helsingborg spelar hemma mot Jonstorp 16.00.

Alvesta–Helsingborg 5–3 (0–1, 3–1, 2–1)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (15.02) Adrian Sonesson (Alexander Bergman, Wilmer Nennebrandt).

Andra perioden: 1–1 (24.45) Matteo Andersson (Erik Runnemalm, Oscar Nilsgren), 1–2 (29.55) Emil Ylvén (Isak Paerremand), 2–2 (31.42) Isak Torstensson (Oliver Sandahl), 3–2 (36.52) Jesper Johansson (Dante Hellström).

Tredje perioden: 3–3 (48.46) Ludde Nielsen (Isak Paerremand), 4–3 (50.58) Vilmer Blom (Love Lihné), 5–3 (58.01) Dante Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-1-1

Helsingborg: 4-0-1

Nästa match:

Alvesta: Nybro Vikings IF, borta, 30 november

Helsingborg: Jonstorps IF IshF, hemma, 30 november