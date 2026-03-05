Almqvist bakom Limhamns seger mot Jonstorp

Limhamn vann med 4–2 mot Jonstorp

Tage Almqvist gjorde två mål för Limhamn

Andra raka segern för Limhamn

Det blev Limhamn som vann matchen på hemmaplan mot Jonstorp i U18 division 1 syd C vår på torsdagen. 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Tage Almqvist med två mål för Limhamn

Jonstorp tog ledningen i början av första perioden genom Jakob Johansson.

Felix Bergman och Tage Almqvist gjorde att Limhamn vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 18.30 i andra perioden nätade Tage Almqvist återigen på pass av Melker Fagerström Olsson och gjorde 3–1.

6.59 in i tredje perioden nätade Jonstorps Lowe Holmer framspelad av Noel Månsson och Jakob Johansson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Jonstorp. Sylver Hulzebosch stod för målet när Limhamn punkterade matchen med ett 4–2-mål med 51 sekunder kvar att spela efter förarbete av Olof Marthinsson och Felix Bergman. Hulzebosch fullbordade därmed Limhamns vändning.

Limhamn har tre segrar och två förluster och 20–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har två vinster och tre förluster och 16–15 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Limhamn på femte plats i tabellen medan Jonstorp är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Jonstorps IF IshF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Limhamn HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 mars möter Limhamn Kristianstad borta 11.00 och Jonstorp möter Alvesta hemma 14.20.

Limhamn–Jonstorp 4–2 (2–1, 1–0, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Limhamns Ishall

Första perioden: 0–1 (3.54) Jakob Johansson (Sixten Medin, Viktor Åkesson), 1–1 (4.15) Felix Bergman (Olof Marthinsson), 2–1 (18.45) Tage Almqvist (Hampus Rosén).

Andra perioden: 3–1 (38.30) Tage Almqvist (Melker Fagerström Olsson).

Tredje perioden: 3–2 (46.59) Lowe Holmer (Noel Månsson, Jakob Johansson), 4–2 (59.09) Sylver Hulzebosch (Olof Marthinsson, Felix Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 3-0-2

Jonstorp: 2-0-3

Nästa match:

Limhamn: Kristianstads IK, borta, 8 mars 11.00

Jonstorp: Alvesta SK, hemma, 8 mars 14.20