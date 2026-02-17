Alexander Stridsberg i form när Alvesta vann mot Vänersborg

Alvesta vann med 4–1 mot Vänersborg

Alexander Stridsberg med två mål för Alvesta

Felix Green avgjorde för Alvesta

Hemmalaget Alvesta tog hem de tre poängen efter seger mot Vänersborg i U20 juniorettan syd herr. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Alexander Stridsberg tvåmålsskytt för Alvesta

Alexander Stridsberg gjorde 1–0 till Alvesta efter bara 2.31 efter förarbete av Petter Gulldén.

Alvesta gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Felix Green och Alexander Stridsberg.

Vänersborg reducerade dock till 3–1 genom Alex Bergström efter 8.05 av perioden.

33 sekunder in i tredje perioden fick Douglas Jonsson utdelning på pass av Jesper Johansson och Arvid Ottoson Knuuttila och ökade ledningen.

Med en omgång kvar är Alvesta på fjärde plats i tabellen medan Vänersborg är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Alvesta med 6–4.

Lördag 21 februari möter Alvesta Mölndal Hockey U20 hemma 15.30 och Vänersborg möter Västervik hemma 13.40.

Alvesta–Vänersborg 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (2.31) Alexander Stridsberg (Petter Gulldén).

Andra perioden: 2–0 (21.42) Felix Green (Dante Hellström, Jesper Johansson), 3–0 (27.22) Alexander Stridsberg (Malte Sonnbjer, Hampus Harrysson), 3–1 (28.05) Alex Bergström (Carl Arvidsson, William Andersson).

Tredje perioden: 4–1 (40.33) Douglas Jonsson (Jesper Johansson, Arvid Ottoson Knuuttila).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-1-1

Vänersborg: 0-1-4

Nästa match:

Alvesta: IF Mölndal Hockey, hemma, 21 februari 15.30

Vänersborg: Västerviks IK, hemma, 21 februari 13.40