3–1-seger för Sollentuna mot Tyresö Hanviken Hockey

Sollentuna-seger med 3–1 mot Tyresö Hanviken Hockey

Ondrej Charvat avgjorde för Sollentuna

Tredje raka förlusten för Tyresö Hanviken Hockey

Sollentuna segrade hemma mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst herr. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Täby nästa för Sollentuna

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 9.53 in i andra perioden som Sollentuna tog ledningen genom Carl-Edward Klint på pass av Hugo Kramberg Hjertonsson och Filip Olsson.

Efter 18.07 i andra perioden nätade Ondrej Charvat, framspelad av Vaclav Kysilka och gjorde 2–0.

Tyresö Hanviken Hockey reducerade dock till 2–1 genom Max Andersson efter 12.39 av perioden.

Sollentuna kunde dock avgöra till 3–1 med tolv sekunder kvar av matchen genom Hugo Kramberg Hjertonsson.

Sollentuna tog hem lagens senaste möte med 5–1 i Sveab Arena.

På torsdag 2 oktober 19.40 spelar Sollentuna borta mot Täby, och Tyresö Hanviken Hockey hemma mot Nacka.

Sollentuna–Tyresö Hanviken Hockey 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

U18 regional öst herr

Andra perioden: 1–0 (29.53) Carl-Edward Klint (Hugo Kramberg Hjertonsson, Filip Olsson), 2–0 (38.07) Ondrej Charvat (Vaclav Kysilka).

Tredje perioden: 2–1 (52.39) Max Andersson (Millian Virkkunen), 3–1 (59.48) Hugo Kramberg Hjertonsson (Filip Olsson).

Nästa match:

Sollentuna: IFK Täby HC, borta, 2 oktober

Tyresö Hanviken Hockey: Nacka HK, hemma, 2 oktober