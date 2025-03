MJÖRNBERG: Total utskåpning och klasskillnad

När semifinalen i den södra slutspelet startade under måndagskvällen bjöd Troja-Ljungby på en rejäl utskåpning där de aldrig gav ett valpigt och defensivt desorienterat Visby/Roma skuggan av en chans och vann med 6-1. Vilket var siffror i underkant.



Vill man hemfalla åt den märkliga paradgrenen domargnäll som påtagligt präglat slutspelshockeyn i framförallt de högre ligorna den här våren skulle Visby/Roma-lägret säkerligen kunna peka på det tveksamma matchstraff Andreas Thelander ådömdes i den andra perioden och yla om att de två mål Troja-Ljungby lyckades åstadkomma under den utvisningstiden punkterade matchen.



Men det skulle bara vara pinsamt självbedrägeri. Man måste ta ansvar för sin egen insats och faktum är att det var våldsam klasskillnad och 1-3 (i underkant) på tavlan redan långt innan den där utvisningen.



För att vara krass. Visby/Roma hade absolut ingenting att sätta emot Troja-Ljungby i den första semifinalmatchen. Det var kattens lek med råttan. En regelrätt utskåpning där gästerna spelade med fart och finess och pondus medan hemmalaget mest bara existerade, om ens det, på isen.



Att Visby/Roma kom ut väldigt tveksamt i de första bytena kan säkerligen ha haft med stundens allvar att göra. Semifinal inför 1521 uppspelat gutar. Det är klart att den innebär en viss anspänning, men Visby lyckades aldrig skaka av sig den där svaga starten där passningarna inte satt på bladen, tajmingen saknades och man blev lite översköljda av ett yster Troja-Ljungby.



Framförallt var det försvarsspelet som inte fungerade alls. Visby fick inte stopp på sin motståndare i mittzonen, man hamnade lite på mellanhand i egen zon och var framförallt inte tillräckligt rejäla. För bara några år sedan hade det varit helt otänkbart att tala om att Visby skulle förlora en hemmamatch i det fysiska spelet och i intensiteten, men med årets lite mer spelskickliga lag är det något annat och Visby var underlägsna även där.



I en perfekt värld kan gotlänningarna notera matchen som ett olycksfall i arbetet, skaka av sig insatsen och komma ut mycket hårdare, självsäkrare och framförallt bättre imorn. Men med Mariestad-serien i färskt minne är jag rädd att det inte är riktigt så enkelt. Försvarsagerandet mot Troja-Ljungby påminde nämligen påfallande mycket om hur det långa stunder såg ut även mot Mariestad i kvartsfinalen. Med den skillnaden att man nu inte hade en motståndare som givmilt bjöd tillbaka med ytor och mål.



Precis som i matcherna mot Mariestad kan också sättas frågetecken för målvakten Filip Lindblad. Då ryktades om eventuella ljumskkänningar på den vanligtvis så vasse slutspelsmålvakten och han gjorde inga toppinsatser. Mönstret gick igen även ikväll. Visst skickade Troja-Ljungby framgångsrikt in spelare i nyllet på honom vid några av målen, men ett par av puckarna som slank in hade en formtoppad Lindblad kunnat ta. Han är inte i zonen och målvaktsbytet efter 1-5 är kanske en indikation på vad som kommer hända imorgon. Sebastian Andersson som hoppade in gjorde nämligen en riktigt stark insats.



Känslan är att Visby/Roma får sota lite för Mariestad-serien nu. Där behövde de inte ta tag i sina defensiva problem och gjorde det därför inte. Att det var ett misstag fick de bittert erfara idag och nu är det färre än 24 timmar att korrigera och komma till rätta med bristerna. Annars blir den här matchserien väldigt kort.



När det gäller Troja-Ljungby är läget nämligen det omvända. Allettan var bucklig och början av slutspelet kan knappast beskrivas som särskilt bländande. Men laget har sakta men säkert höjt sin nivå och i den tredje och sista kvartsfinalen gick man en ordentlig mangling mot Hanviken. Där blev både offensiv och defensiv testad på högsta nivå och högst troligt gjorde laget viktiga lärdomar där på samma sätt som Visby vaggades in i falsk trygghet mot Mariestad.



Kvällens insats från Troja-Ljungby finns inget att anmärka på. Laget spelade med härlig pondus, rörde på både puck och fötter och såg till att hålla den egna zonen fri från vassa chanser samtidigt som man var mördande effektiva framåt. Oscar Nordin blev tremålsskytt, Filip Lennström fortsätter framstå som ett geni på isen och Dennis Fröland hade en sån där kväll där det ser ut som att tiden stannar och alla runt om honom agerar i slowmotion så fort han hade pucken. Det var rakt igenom stabilt både som lag och när det kommer till individuella insatser.



Nu är det nog ingen som tror att det kommer gå lika enkelt imorn. 6-1 är stora siffror och i ärlighetens namn kunde det faktiskt ha blivit mer. Visby visade inte mycket till geist eller försökte elda upp känslor med fysiskt spel i den avslagna tredje perioden, utan såg mest bara viljelöst uppgivna ut. Men för att den här matchen inte ska stå 2-0 i matcher till Troja när den lämnar Gotland måste Visby/Roma höja sig betänkligt samtidigt som Ljungby-herrarna går ner sig några procent.



Idag var det nämligen oerhörd klasskillnad mellan lagen.

