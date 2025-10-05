MJÖRNBERG: Många positiva besked – och något att jobba på

Mötet mellan de två tippade topplagen Borås och Karlskrona blev båda lagens första riktiga värdemätare den här säsongen. Efter 4-3 till Karlskrona var det knappast något snack om vilka som fick flest positiva besked.

Häng med på lite söndagsfunderingar.



Man ska så klart vara försiktig med att dra några som helst slutsatser av den första veckan av spel i Hockeyettan. Det är en serie som är väldigt långt ifrån att ha satt sig och känslan är att vi nog behöver vänta bortåt tio omgångar innan vi kan se några riktigt tydliga tendenser.



Men var det något av de två tilltänkta topplagen Borås och Karlskrona som fick tydliga positiva besked av söndagens ”toppmöte” och därmed också av säsongsinledningen var det garanterat Karlskrona.



Båda lagen kom in med dubbla segrar mot svagare motstånd i ryggen och säkerligen en och annan fundering över var de egentligen stod. Karlskrona visade att 11-1 i målskillnad och komfortabla segrar mot Tyringe (7-1) och Mörrum (4-0) inte var någon slump. Borås blev nog snarast konfunderade över att eftermiddagens motståndare var mycket bättre.



Man skulle kunna sammanfatta det som att Borås har snabba spelare, men att Karlskrona spelar snabbare hockey.



Blekinge-gänget lät pucken göra jobbet, släppte den till varandra med bra synk och fick på så vis ett härligt flyt i spelet. Man kunde spela med fart och finess på exakt det sätt man snackat om att man vill och greppade på så vis ett bastant tag om matchbilden. Det dröjde till andra delen av den andra perioden innan man fick sin riktiga utdelning, men det kändes mest som en tidsfråga. Karlskrona hade ett driv och en idé som Borås saknade. Bitvis såg det faktiskt oförskämt bra ut för att vara så tidigt på säsongen.



Borås har ju ett gäng väldigt skickliga spelare och gjorde för all del ingen dålig match, men klarade inte av att matcha Karlskronas flyt och tempo. Man behövde någon sekund extra att fundera för att leverera pucken till rätt adress, kom därmed inte i vågor med samma fart och skapade inte i närheten av lika många vassa målchanser som sin motståndare. Det som höll mot Grums höll helt enkelt inte mot ett annat topplag och det ger Christer Nylund något att jobba med framåt.



Karlskrona å sin sida fick många positiva besked. Hela säsongsinledningen har varit en orgie i virvlande anfallsspel som Peter ”Piva” Johansson knappast kan vara annat än nöjd med. Men KHK fick också med sig tydliga kvitton på vad man har för förbättringsområden att gnugga vidare på.



För 3-4 var ju smickrande siffror för Borås. Det hade inte behövt bli så spännande på slutet. Men båda reduceringspuckarna som kom när hemmalaget visade lite extra desperation mot slutet ramlade in efter rejäl kalabalik framför Karlskronas kasse. När duktige målvakten Hampus Hedman hamnade på isen och många trängdes på samma yta klarade Karlskrona inte av att hålla rent. Då var Borås mycket hetare på att vinna den lösa pucken och kunde på så sätt mangla in inte bara en utan två reduceringspuckar på i stort sett identiskt vis.



Det var frukten av starka kamp av Borås, men också att Karlskrona var på tok för veka och blöta i kampen framför eget mål.



Vill man dra det så långt det går och försöka göra en poäng av det hela skulle det kunna kokas ner till att Karlskrona har byggt laget kring en ung och offensivt hungrig spelargrupp som ännu inte riktigt har det i sig att spela tillräckligt destruktivt. Det är där den stora utvecklingspotentialen ligger just nu och någonstans kan det knappast vara annat än positivt att få med sig så många positiva saker och tydliga exempel på var det krävs mer arbete från en svår bortamatch mot en stark motståndare som Borås.



För när Karlskrona har pucken är det inget snack om att det är ett lag som spelar väldigt bra ishockey just nu.



* * *



Apropå högt tempo kan knappast sägas något annat än wow kring det Lindlöven visade upp i norra Stockholm den här söndagen.



Ifjol var Sollentuna ett succégäng som klev ut till alla matcher och jobbade stenhårt. Man kunde fira stora triumfer på rent gnugg och att vara intensiva och jobbiga att möta. Idag blev man totalt slaktade i hemmahallen. Jag skulle kunna sträcka mig så långt som till att 1-8 är smickrande siffror för Sollentuna.



För Lindlöven klev ut och tog tag i taktpinnen direkt. Man drev upp ett tempo som hemmalaget inte mäktade med att freda sig emot, visade upp en imponerande samspelthet och spelade så väl vägvinnande som väldigt underhållande hockey. Det var aldrig något som helst snack om vilka som ägde varje millimeter av isen.



Att göra det mot ett Sollentuna som gjort sig så känt för sin arbetsmoral imponerar verkligen. Lindlöven, som tippats högt upp i tabellen, har fått en smakstart på säsongen.



* * *



Smakstart får man väl också säga att flera av nykomlingarna har fått. För vem hade tänkt sig att Norrtälje, Järfälla och Kungälv samtliga skulle inleda med två raka segrar?



Kungälv har kämpat ner Västervik och Hanviken, Järfälla har vänt underlägen till segrar två matcher i rad och Norrtälje gjorde det mesta av sin hemmahelg med en kross av Clemensnäs (5-1) och sudden-seger (4-3) över Örnsköldsvik.



Visst är det så att nykomlingar ofta flyger lite i början på ren inspiration, men det är samtidigt överraskande att alla tre lyckats starta så starkt. Och glädjande så klart. Serien behöver att nykomlingarna bröstar upp sig och visar att de hör hemma i Hockeyettan från start.



* * *



Lika muntert är det förmodligen inte i Nyköping.



Vita Hästen och Visby/Roma må förvisso vara förväntade topplag, men att inleda säsongen med två raka 0-5-förluster på hemmaplan kan aldrig anses vara okej. Det är inte så man säljer in sin nya karaktärsfulla satsning till en kräsen publik.



Faktum är att det mer och mer börjar likna fjolårets riktigt risiga start. Då inledde ju Nyköping med att bli nollade i två raka matcher, 0-9 mot Väsby och 0-4 hemma mot Hanviken, innan William Hildebertzon efter drygt åtta mållösa perioder, 2.16 in i tredje perioden borta mot Wings (förlust 2-3) skickade in lagets första mål för säsongen.



Det återstår att se hur länge den negativa nollan förblir intakt den här gången. Nästa möjlighet att spräcka den kommer på lördag när laget åker till Halland för att ta sig an Halmstad Hammers.



* * *



Sen kan man ju fråga sig vad som är problemet med Mariestad och andraperioder.



I fredags förlorade man den andra perioden hemma mot HC Dalen med 0-3 och tappade från 1-2 till 1-5 på ungefär sex minuter. Saken blev densamma idag när man förlorade andra perioden mot säsongsdebuterande Huddinge med 0-4 och tvingades se de fyra målen trilla in inom knappa tio minuter.



Det är för tidigt på säsongen för att kalla det en oroväckande trend, men nog fasen är det något som gör att man lyfter på ögonbrynen i alla fall.

