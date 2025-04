MJÖRNBERG: Ingen tvekan – nu är de laget att slå

För andra kvällen i rad var Troja-Ljungby ett betydligt mer stabilt och bättre hockeylag än Visby/Roma. Då spelade det mindre roll att hemmalaget visade lite mer tuppkam och i alla fall bjöd upp till kamp. Efter 6-3 i Visby ishall är Troja-Ljungby att betrakta som laget att slå i kampen om den allsvenska platsen.



Det viktigaste för Troja-Ljungby är naturligtvis att det står 2-0 i matcher (efter 6-1 och 6-3) när de åker hem från Gotland efter att fullständigt ha kontrollerat Visby/Roma i två matcher. Men faktum är att laget under de här dagarna dessutom börjat checka i stort sett varenda box som brukar symbolisera lag som blir framgångsrika i slutspel.



För det är ju inte bara så att laget spelat stabil hockey och kontrollerat det mesta ute på isen i Visby ishall. Målvakten Jesper Eliasson har dessutom klivit upp och spelat riktigt vasst mellan stolparna. Han har byggt vidare på den skarpa insatsen i den tredje kvartsfinalen mot Hanviken och tycks ha prickat toppformen. Alla vet hur viktig en het målvakt är för ett vinnande slutspelslag.



En annan klyscha som brukar rapas är den där om vikten av ett bra powerplay. Troja har skjutit sex powerplay mål över två matcher i semifinalen. Spelet i numerärt överläge fungerar med andra ord väldigt väl för tillfället.



Tidigare under slutspelet har Filip Lennström i stort sett på egen hand drivit lagets offensiv och målskytte. Succéspelaren Oscar Nordin har också chippat in med en del leverans, men ikväll hette målskyttarna saker som Carl-Henrik Edwardsson, Gustav Lindberg, Max eller Joel Wahlgren och så vidare. Att få igång produktion även från spelare i en lägre hierarki är viktigt för ett vinnande slutspelslag och det är precis vad som sker i Troja just nu.



Även om vi tittar utanför det mest frekventa poängprotokollet är det spelare som utmärker sig. Unge backen Valter Johansson spelar som om han tillhör det rutinerade gardet i truppen och Adam Arvedson (målskytt ikväll) fortsätter på den inslagna vägen från ett lysande seriespel. Jag kan nämna många.



Idag hanterade Troja-Ljungby dessutom en ganska knepig situation. För Visby/Roma kom ut med betydligt större tuppkam än igår och fick dessutom utdelning när Niklas Dahlberg smaskade in 1-0 till hemmalaget redan efter 52 sekunder. Där hade det kunnat bli skakigt. Visby-killarna hade bestämt sig för att verkligen ge det en kamp den här kvällen och skapade ett momentum som de hade kunnat rida långt på. Men Troja visade tålamod och växte sakta men säkert in i matchen tills det såg ut som igår. Med ett gäng smålänningar som fullständigt kontrollerade matchbilden.



Sammanfattar man två matcher på Gotland är det i slutändan så att Visby/Roma egentligen inte varit i närheten av att räcka till. Man har inte växeln att kunna lägga i för att kunna matcha ett Troja-Ljungby som spelar så stabilt som fallet är just nu. Att gotlänningarna ska kunna åka till de småländska skogarna och vända på den här matchserien framstår mer eller mindre som en utopi.



I takt med att Troja checkar de där viktiga slutspelsboxarna börjar de också växa till en allt större favorit. Med tanke på hur många frågetecken man fortsatt kan sätta för Hudiksvall och lagets insatser är Troja just nu att betrakta som laget att slå i kampen om den allsvenska platsen.

Loading ..