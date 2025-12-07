MJÖRNBERG: Dystert i huvudstaden

Trots att Hanviken svarade för en ganska vass vändning och utnyttjade Halmstads givmildhet till att vända 1-3 till 4-3 hemma i Tyresö ishall finns fler frågetecken än utropstecken kring hur laget spelar hockey den här säsongen. Faktum är att det är rätt dystert för alla Stockholmsgäng i Hockeyettan i det nya serieupplägget.



Tre snabba mål i den tredje perioden, en imponerande vändning och tre oerhört viktiga poäng i tabellen gör att Hanviken plötsligt har lite fast mark under fötterna på topp tio-position i den södra serien.



Men rubriken för eftermiddagens match var egentligen att laget är långt, långt, långt ifrån fjolårsformen, körde fullständigt fast i ett stabilt Halmstad och fortsatt har ett och annat att grubbla över.



För det var egentligen inget snack om att Halmstad var det bättre laget på isen. Gästerna stängde ner hemmalagets försök till anfallsspel med en rejäl fysisk närvaro och såg genom 50 minuter väldigt trygga ut. Hammers borde ha stängt igen matchen, det är inget snack om det. Men det vilar uppenbarligen någon form av spöke över just Hanviken.



Vändningen till 4-3 innebar femte raka segern för Hanviken mot just Halmstad (minns att man vände ett 0-2 underläge i matcher mot just Hammers i vårens slutspel). Det är svårt att sätta fingret på om laget invaggades i någon form av falsk trygghet vid 3-1-ledning med dryga tio minuter kvar eller om det blev skakigt av just historiken att tappa det mot Hanviken, men den här matchen skänkte ett för dagen annars ganska bra Halmstad bort.

