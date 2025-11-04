MJÖRNBERG: De kan inte bete sig som ett Lindlöven

Karlskrona har lånat ut flera spelare för spel i Hockeyallsvenskan den senaste tiden och har hamnat i en situation med skarpt intresse från Troja-Ljungby på Lukas Sjöblom. Vill man vara ett topplag med ambitionen att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan håller det inte att agera som en ”midmarket”-klubb utan resurser.



– Fram till juluppehållet när det passar med vårt spelschema, så ser vi den här typen av lösningar som enbart positiva, uttryckte sig sportchefen Hampus Melén på Karlskronas hemsida i samband med en av klubbens flera allsvenska utlåningar nyligen.



Det gällde uppenbarligen bara i några dagar. Sen blev det inte ”enbart positivt” längre.



Igår kunde vi läsa i Blekinge Läns Tidning att sportchefen tvingats tacka nej till ett skarpt bud från Troja-Ljungby på spetsspelaren Lukas Sjöblom och att han efter det ondgjorde sig över att den allsvenska klubben kommunicerat köpförsöket via sina sociala kanaler.



Man kan tycka vad man vill om att Troja-Ljungby så extremt transparent outade klubbarnas diskussion om spetsforwarden, men i slutändan har den allsvenska klubben inte ansvar mot några andra än sina egna supportrar och ur deras synvinkel var det så klart väldigt viktig information. Det får Karlskrona snällt bara tugga i sig när de valde att glänta på dörren från första början.



Däremot framstår det som naivt om man inte på förhand insett att situationen med skarpa bud på bärande spelare kunde uppstå.



Karlskrona är ju en klubb med ambitionen att själva ta klivet upp i Hockeyallsvenskan och har byggt sin trupp på väldigt talangfulla spelare som står på gränsen till den högre ligan. Genom att låna ut dem uppåt exponeras spelarna ytterligare för möjligheten att avancera i karriären. Jag har väldigt svårt att se vad som över huvud taget är vinningen för en klubb som Karlskrona att hålla på med det här lånen.



Kort och gott, man kan inte agera som om man vore Lindlöven.



Nu vill jag på intet sätt förringa det jobb som görs i Lindesberg. De har inlett den här säsongen fantastiskt och spelar den kanske bästa hockeyn i hela Hockeyettan. Men just Lindlöven är ett bra exempel i det här fallet.



Det är en liten klubb med 800 000 i spelarbudget och publiksnittet 309 personer på sina hemmamatcher. De gör det absolut bästa av sina resurser och sitter i en situation där det är rimligt för sportchefen Tomas Östlund att resonera att han ”vill ha spelare som egentligen inte vill vara i Lindesberg” och hålla dörren öppen för att låna ut eller släppa spelare.



Det är så en ”midmarket”-klubb på en liten ort måste föra sig för att kunna få ihop mest slagkraftiga lag. Men det är ju inte så Karlskrona ser på sig själva.



I sina egna ögon är de ju en ”toppklubb” som spelar i en fin arena, har fans på läktarna, näringslivet i ryggen och ett tydligt mål om att avancera i seriesystemet. Då rimmar det inte att ikläda sig rollen som farmarklubb och med någon form av regelbundenhet låna ut sina spelare till allsvenskans bottenlag.



Vi ser knappast andra klubbar i liknande situation som Hudiksvall, Tingsryd, Vita Hästen, Mariestad och så vidare och så vidare agera på samma sätt. Där är spelarna värvade till sina respektive lag för att ta klubbarna snarare än sina egna karriärer framåt just i stunden.



För det som blir baksidan med den uppkomna situationen i Karlskrona är att det kan bli splittrat. Det är klart att vetskapen om att Troja-Ljungby velat köpa honom men fått nej på ett eller annat sätt kommer påverka både Lukas Sjöblom och lagkamraterna runt omkring honom. Det är kart att starka allsvenska insatser av Fabian Arwidson och Kalle Carlsson sätter igång tankeverksamhet hos dem.



Då är det svårt att se vad som skulle vara ”enbart positivt” i den egna strävan efter att bli ett allsvenskt lag igen.



Det finns helt enkelt ingen tydlig uppsida av de allsvenska utlåningarna. Om vi inte ska omvärdera Karlskrona och börja sortera in föreningen i det där lågbudgetsegmentet där Lindlöven och många klubbar med dem befinner sig.



* * *



Det var nog fler än jag som log lite åt den uppenbara klyschan när Vallentuna-tränaren Kjell-Ivar Lundholm hasplade ur sig ”Vi är […] tacksamma för att vårt arbete med spelarutveckling uppmärksammas av klubbar högre upp i seriesystemet” i samband med att Theo Hårdstam lånades ut till Vimmerby.



Som om tio matcher i ett knackigt Vallentuna den här hösten var det som gjorde det för forwarden vars ryggsäck redan bestod av dryga hundratalen allsvenska matcher och tufft finalspel under våren.



Men ska man vara lite allvarlig är just den där typen av lån sådant som kan slå undan benen för Hockeyettan-föreningar.



Nu förstår jag att det förmodligen var en förutsättning för att skicklige Hårdstam över huvud taget skulle skriva på för Vallentuna strax innan seriestart att möjligheten att lämna vid allsvenska bud finns där. Apropå att i en roll längre ner i hierarkin agera med de resurser som finns.



Men att Vallentuna i grav formsvacka och fritt fall i tabellen lånade ut en av sina bästa spelare till Vimmerby trots att laget hade egen match sänder inte bra signaler till någon.



När det fungerar så handlar det inte om spelarutveckling. Då är det kort och gott ett systemfel som tål att funderas över.



Det går inte att skuldbelägga vare sig klubbarna eller spelaren för agerandet i en sådan situation, men att det över huvud taget är möjligt att bolla spelare fram och tillbaka som pingis-bollar och samtidigt påverka matchsituationen för den svagare parten kan aldrig på något sätt vara gynnsamt i ett längre perspektiv för sporten ishockey.



* * *



Igår släppte vi som brukligt veckans första (av tre) podcast-avsnitt i vår Patreon-feed. I ”Patreon #295 Experten ändrade sitt tips” snackar jag och maestro Skoglund om mustascher, Lindlövens mäktiga säsongsstart, de svajiga topplagen i norr, internbox i Boden, tabeller som börjat sätta sig, målsnåla Västervik, Mjölbys möjligheter att hänga kvar i toppen, Vallentuna i fritt fall, en vansklig målvaktssnurra, att sätta sin stekhete keeper på bänken, fältherrens återkomst, bristen på en röd tråd i trupparbetet, rutintappet i Hästen, olika varianter av omspel och en hel del annat. Ni hittar avsnittet här.

Loading ..