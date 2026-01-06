Victor Eklund och Juniorkronorna är historiska. Nu kan snacket om att Sverige är sämst när det gäller suddas bort, menar DIF-talangen.

– Vi kommer ut med inställningen att vi är bäst, säger han till hockeysverige.se.

Victor Eklund. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sju matcher, sju segrar och en lyft buckla. Efter 14 års väntan på det här JVM-guldet menar Victor Eklund att det där snacket om att Sverige är sämst när det gäller är som bortblåst.

– Alla ni har snackat om att Sverige är sämst när det gäller. Vi visar här att vi är bäst när det gäller, säger han till hockeysverige.se direkt efter firandet.

– Det betyder allt. Det är så magiskt. Det är det sista vi gör som grupp, och att då få vinna. Ord kan inte beskriva det. Jag är så sjukt stolt över den här gruppen. Nu ska det firas rejält, fortsätter han.

Djurgårdstalangen avslöjar även att han höll sitt löfte vid ett eventuellt guld.

– Magiskt. Jag lovade att jag skulle sula upp min klubba på jumbotronen. Tror jag missade, men nej. Jag höll mitt löfte, säger han.

Piken: ”Tjeckien var nöjda – det var inte vi”

Eklund själv utsågs till matchens lirare i finalen efter ett mål och en assist.

– Vi kommer ut med inställningen att vi är bäst. Det kändes som att Tjeckien var ganska nöjda från gårdagen. Det var inte vi alls. Vi kommer ut och visar att vi är bäst, säger han.

Hur ska ni fira det här?

– Träffa familj och alla nära och kära som varit här och stöttat oss. Sen ska vi hitta på något kul.

Har farsan ordnat något kul här i stan?

– Vi får se. Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte snackat med honom, men jag hoppas vi gör något kul.

Alfons Freij pratade om öl och Sergels torg?

– Ah, det hoppas jag på. Det hade varit något. Nej, det ska bli så jävla kul det här. Det roliga börjar nu.