Galna räddningen – med fel klubba (!)

USA motsvarade förväntningarna i sin JVM-premiär, men siffrorna hade kunnat skrivas till mer än 6–3 om det inte var för Tysklands Lennart Neisse.

Lennart Neisse räddar öppet mål när Cole Eiserman får läget. Foto: TSN (skärmdump) och Bildbyrån/Joel Marklund.

Det var inte bara Sverige som fick det tuffare än väntat i sin första JVM-match. USA:s 6–3-seger mot Tyskland cementerades nämligen inte förrän under sista 30 minuterna då man fram till dess hade svårt att få den utdelning man kanske förtjänade på den storspelande Lennart Neisse.

Skotten slutade hela 47–21 till USA och burväktaren stod för några riktigt spektakulära räddningar. Inte minst strax innan 3–6 då Cole Eiserman inte kunde tro sina ögon när Neisse slängde sig och räddade pucken med en lånad klubba (!).

– Tänk på att det där är en klubba från en utespelare som han gör det där med, utbrister den chockade kommentatorn i TSN:s sändning.

Tyskland kom endast till fyra skott på mål i den tredje perioden, som slutade mållös. Med skotten som hamnade utanför avlossade USA sina klubbor totalt 72 gånger i matchen.

Se Neisses galna räddning nedan.

Tyskland – USA: 3–6 (1–3, 2–3, 0–0)

Tyskland: Fabio Kose, Simon Seidl, Lenny Boos.

USA: Max Plante, Chase Reid, Will Horcoff, William Zellers (2), Cole Eiserman.

Just before the goal, Lennart Neisse had an absolute robbery. 😮‍💨#WorldJuniors pic.twitter.com/Rz1lebK1eb — TSN (@TSN_Sports) December 27, 2025

Source: Lennart Neiße @ Elite Prospects