Vilka blir spelarnas som skänker Junior-VM 2026 mest stjärnglans? Uffe Bodin har plockat ut 25 spelare att hålla ett extra öga på under årets turnering i Minnesota.

Äntligen ett lettiskt storlöfte – som imponerar i Finland.

Sonen till tidigare NHL-stjärnan – och Mora-spelaren – gör målsuccé på college.

Zuccarello-kopian – Tjeckiens största offensiva hot.

Tre svenskar tar plats på listan.

Efter tunga hösten – press på tilltänkte draftettan att prestera.

Fjolårets poängkung ger USA hopp om ”three-peat”.

Petade i fjol – två av turneringens största stjärnor i år.

Michael Misa, Ivar Stenberg, Zayne Parekh och Anton Frondell figurerar på Uffe Bodins lista. Foto: Bildbyrån & NHL

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Matias Vanhanen. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

25) Matias Vanhanen, fw, Finland

Vi börjar med en spelare som faktiskt inte ens gick i NHL-draften i somras. Men låt er inte luras. Matias Vanhanen är en fantastisk playmaker som får saker att hända i framför allt powerplay. Den här säsongen toppar han assistligan i juniorligan WHL efter att ha svarat för 37 målgivande passningar på sina 31 första matcher i ligan. Ett starkt JVM och NHL-klubbarna lär inte kunna blunda, även om han bara mäter 177 centimeter i strumplästen.

Source: Matias Vanhanen @ Elite Prospects

Alberts Smits. Foto: Nordphoto GmbH/Alamy

24) Alberts Smits, b, Lettland

Lettland har egentligen bara haft två NHL-backar av klass genom åren – Sandis Ozolins och Karlis Skrastins. Mycket tyder på att Alberts Smits blir den tredje. Den i finska Jukurit spelande 18-åringen har skjutit upp på draftrankingarna den här säsongen och kommer att bli en nyckelspelare för letterna under JVM. Han kombinerar en imponerande storlek (191 cm) med en vass skridskoåkning och en offensiv begåvning. Lettland kommer att få en tuff resa genom det här mästerskapet, men Smits blir spännande att följa.

Source: Alberts Smits @ Elite Prospects

Leon Muggli. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

23) Leon Muggli, b, Schweiz

19-årige Muggli har redan gjort två JVM och är Schweiz klarast lysande stjärna. I fjol gav JVM sur eftersmak då hans grova misstag i gruppspelsmatchen mot Slovakien kostade Schweiz poäng. Den här säsongen har backen hunnit debutera i AHL för Washingtons farmarlag Hershey Bears. En skada har dock begränsat honom till två matcher inför JVM, vilket sätter frågetecken kring hans form. En Muggli i gott slag som kan hantera tunga minuter behövs för att Schweiz ska kunna utmana om en kvartsfinalplatsen.

Source: Leon Muggli @ Elite Prospects

Emil Hemming. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

22) Emil Hemming, fw, Finland

En av de finska silvermedaljörerna från i fjol som får en ny chans. 19-åringen inledde säsongen med Dallas farmarlag Texas Stars i AHL, men skickades sedan tillbaka till OHL-laget Barrie Colts där han vräkt in poäng. I Konsta Helenius frånvaro kommer den storvuxne powerforwarden att vara en nyckelspelare i Finlands offensiv.

Source: Emil Hemming @ Elite Prospects

Adam Novotny. Foto: Larry MacDougal via AP

21) Adam Novotny, fw, Tjeckien

Tjeckien har ett par spännande framtidsnamn i årets JVM-lag. Adam Novotny är en av de mest omtalade eftersom han via en stark säsong med Peterborough Petes i OHL har blivit allt mer populär bland NHL-scouter. En spelare som lär gå i första rundan av NHL-draften i sommar. Novotny har ett vasst skott men är också en spelare som tar ansvar för defensiven. Var med i tjeckernas bronslag i fjol, men lär få en betydligt mer framträdande roll i år än vad som var fallet då.

Source: Adam Novotny @ Elite Prospects

Will Horcoff Foto: Steven Ellis/The Nation Network

20) Will Horcoff, fw, USA

Pittsburgh Penguins ser ut att ha gjort ett kap i Will Horcoff. Forwarden draftades i första rundan i somras och har följt upp det med en helt galen inledning på säsongen med 19 mål på 20 matcher för University of Michigan i den amerikanska collegehockeyn. Det finns tyngre namn i det amerikanska laget, men få av dem kommer in i turneringen med samma formtopp som sonen till den tidigare NHL-spelaren Shawn Horcoff, som gjorde över 1 000 matcher i NHL och hann med en lockoutsejour i Mora IK. Will Horcoff ser också ut att få en framträdande roll i en av amerikanernas toppkedjor.

Source: William Horcoff @ Elite Prospects

Aron Kiviharju. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

19) Aron Kiviharju, b, Finland

Ännu en finsk nyckelspelare som var med och tog silver i fjol. Aron Kiviharju var lagkapten för Finland i Ottawa och väntas bära C:et i Minnesota också. Den en gång så högt aktade talangen har inte fått den utveckling av karriären som många förutspådde när han debuterade för TPS Åbo i Liiga redan 2022/23. Men även om han inte ska ses som ett storlöfte längre är hans betydelse för det här finska laget enorm. Han kommer under alla omständigheter att spela viktiga minuter i alla spelformer för Finland.

Source: Aron Kiviharju @ Elite Prospects

Radim Mrtka. Foto: Kirby Lee-Imagn Images

18) Radim Mrtka, b, Tjeckien

Tjeckiens backbesättning består nästan idel av bjässar. Radim Mrtka är en av de allra största. Den 197 centimeter långe backen valdes av Buffalo Sabres som nionde spelare i sommarens NHL-draft och är en spelare som bidrar starkt i båda riktningarna. Han har snittat bättre än en poäng per match med Seattle Thunderbirds i juniorligan WHL och producerat rikligt med poäng även i juniorlandslaget under säsongen. Kommer att göra Tjeckien jobbiga att möta.

Source: Radim Mrtka @ Elite Prospects

Brodie Ziemer. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

17) Brodie Ziemer, fw, USA

USA har en rad återvändare från fjolårets guldlag, varav Brodie Ziemer är en av dem. Den skicklige rightaren, som gjorde sju poäng på sju matcher under JVM i Ottawa, har redan efter 19 matcher tangerat fjolårets notering på tolv mål med University of Minnesota. Han väntas också få en framträdande roll för USA intill toppcentern James Hagens.

Source: Brodie Ziemer @ Elite Prospects

Adam Benak. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

16) Adam Benák, fw, Tjeckien

Om det tjeckiska försvaret består av Redwood-träd, är lagets kanske mest offensivt begåvade spelare snarare av Mats Zuccarello-snitt. Den 173 centimeter långe Adam Benák är en riktig kreatör som är en av spelarna med bäst poängsnitt i juniorligan OHL den här säsongen. Den spelskicklige playmakern, draftad av Minnesota Wild, har 43 poäng på 26 matcher med topplaget Brantford Bulldogs och levererar alltid stadigt med poäng i landslagströjan.

Source: Adam Benák @ Elite Prospects

Adam Jiricek. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

15) Adam Jiricek, b, Tjeckien

Ännu en stor och stabil tjeckisk back – som faktiskt ät lagkamrat med landsmannen Benák i Brantford Bulldogs, klubben som ägs av Edmonton Oilers-forwarden Zach Hyman och hans familj. Jiricek valdes i första rundan av St. Louis Blues i NHL-draften 2024 och kliver nu in i sitt tredje JVM. Han är en rörlig och offensivt lagd back som säkert kommer att få svälja en hel del minuter och ha en nyckelroll i det tjeckiska powerplayet. Är yngre bror till Minnesota Wilds NHL-back David Jiricek.

Source: Adam Jiříček @ Elite Prospects

Carter George. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

14) Carter George, mv, Kanada

Det är inte många målvakter som tar plats på den här listan, men Carter George är självskriven. Han var Kanadas förstaval mellan stolparna redan i fjol och kommer att vara det nu igen. Även om Kanada floppade mot Tjeckien i kvartsfinalen i hemmaturneringen i Ottawa svarade den Los Angeles Kings-draftade målvakten för en stark turnering. På meritlistan har han ett guld från U18-VM 2024. George är inte den stereotypa tvåmetersmålvakten, utan mäter mer beskedliga 185 centimeter. Men bristen på centimeter kompenseras av en stabil teknik – och en enastående klubbteknik. Att se Carter George hantera pucken är faktiskt underhållning i sig. Bli inte förvånade om han lämnar turneringen med ett par assist…

Source: Carter George @ Elite Prospects

Victor Eklund. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

13) Victor Eklund, fw, Sverige

Victor Eklund återvänder efter fjärdeplatsen i Ottawa i fjol som en ännu mer komplett spelare. Produktionsmässigt har hösten i SHL inte varit någon höjdare – bara ett mål på 25 matcher med Djurgården – men med sin energi, frenesi och inställning erbjuder den New York Islanders-draftade forwarden så mycket mer än bara poäng. Eklund var en av Juniorkronornas bästa spelare redan i fjol och han kommer säkerligen att vara det i år också.

Source: Victor Eklund @ Elite Prospects

Tij Iginla. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

12) Tij Iginla, fw, Kanada

Sonen till legendaren Jarome Iginla hade kanske spelat i NHL redan den här säsongen om det inte vore för operationer på båda höftena. Något som begränsade honom till 21 matcher i WHL förra säsongen. Tij Iginla har dock kommit tillbaka starkt den här säsongen och visat varför Utah Mammoth draftade honom redan som sjätte spelare i första rundan 2024. Känns som en given topp sex-spelare för Kanada som säkert kan få sin beskärda del av speltid i powerplay. Starkt runt motståndarmålet och i närkampsspelet. Kanske inte samma bulldozer som sin pappa, men väldigt stark i kroppen och svår att välta över ända.

Source: Tij Iginla @ Elite Prospects

Cole Eiserman. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

11) Cole Eiserman, fw, USA

Det finns några riktigt vassa målskyttar i den här turneringen, men frågan är om det är någon som det kommer lika naturligt för som Cole Eiserman. Den New York Islanders-draftade forwarden har det kanske bästa skottet i turneringen, och älskar att stå och bränna av one-timers på ”Ovie-manér” i powerplay. Snittade en poäng per match redan i fjolårets turnering.

Source: Cole Eiserman @ Elite Prospects

James Hagens. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

10) James Hagens, fw, USA

För ett år sedan var James Hagens den självklara spelaren som skulle gå etta i NHL-draften. Men sedan hände något. Och det var inte bara Matthew Schaefers stora genombrott som gjorde att den spelskicklige center sjönk på draftrankingar. I slutändan valdes han först som sjunde spelare av Boston Bruins, och detta trots att han varit en av de bärande spelarna när USA vann JVM-guld i Ottawa. Hagens har fortfarande inte fått det där avgörande genombrottet som collegespelare, men är ett spelsnille som mycket väl kan vara med och utmana om poängligatiteln i den här turneringen.

Source: James Hagens @ Elite Prospects

Brady Martin oto from Steven Ellis/The Nation Network)

9) Brady Martin, fw, Kanada

Brady Martin gjorde en riktig succéresa i fjol genom att gå från att knappt vara tilltänkt för den första draftrundan till att väljas som femte spelare av Nashville Predators. Detta efter ett imponerande U18-VM där hans kombination av skills och fysik fick scouterna att dregla. Debuterade även i NHL – in till Filip Forsberg och Ryan O’Reilly – i höstas innan han slutligen skickades ned i OHL. Där har han fått C:et på bröstet för Soo Greyhounds och varit en ostoppbar spelare. Martin har även utmärkt sig i träningsmatcherna mot Sverige inför turneringen, bland annat med två mål i 2–1-segern i Kitchener. En av spelarna i hela turneringen som blir roligast att följa på grund av sin spelstil.

Source: Brady Martin @ Elite Prospects

Petteri Rimpinen.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

8) Petteri Rimpinen, mv, Finland

Finland har den bästa målvakten i turneringen. Punkt. Petteri Rimpinen var JVM:s bästa målvakt redan i fjol – och tillika den som släckte guldrömmarna för Sverige med sitt utomordentliga spel i semifinalen som Finland vann efter förlängning. Finlands lag ser på pappret svagare ut i år, men de har en enorm x-faktor i Rimpinen som har förmågan att stjäla matcher åt sina lag. Det gör Finland till en otäck motståndare i den här turneringen också. Tack vare honom vågar jag inte räkna bort finnarna helt, även om laget i övrigt lämnar en del att önska.

Source: Petteri Rimpinen @ Elite Prospects

Porter Martone. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

7) Porter Martone, fw, Kanada

Det blir mycket Kanada högt upp på den här listan tack vare överflödet av den individuell talang. Porter Martone är en av spelarna som spär på den känslan. Efter en dominant säsong i OHL, samt JVM- och VM-spel med Kanada, gjorde powerforwarden sin flytt till collegehockeyn efter att Philadelphia Flyers valt honom som sjätte spelare i första rundan. På Michigan State University har han fortsatt sin fina utveckling och varit lagets ledande spelare. Har ett väldigt fint spelsinne samtidigt som han kan använda sin stora kroppshydda till att trycka motståndare över ända.

Source: Porter Martone @ Elite Prospects

Anton Frondell. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

6) Anton Frondell, fw, Sverige

Anton Frondell ansågs inte tillräckligt bra för att ta plats i det svenska JVM-laget i fjol. Men just efter att ha petats av Magnus Hävelid började han visa prov på dominans i Hockeyallsvenskan med Djurgården och spelade sedan så bra resten av säsongen av Chicago Blackhawks plockade upp honom som tredje spelare i NHL-draften. Frondell har under stundom visat hög klass i SHL, men har inte fått det största förtroendet av Djurgården under hösten. Det lär han definitivt få under JVM som Sveriges toppcenter och som en spelare som kommer att vara otroligt viktig om det ska bli spel om ädla medaljer för Juniorkronorna.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects

Ivar Stenberg. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

5) Ivar Stenberg, fw, Sverige

Ivar Stenberg har varit höstens stora succéman i SHL. Frölundaforwarden har producerat på historiskt höga höjder för en junior och byggt ett starkt case för att väljas bland de första spelarna i NHL-draften till sommaren. Mycket talar också för att han kommer att bli Sveriges viktigaste spelare, den som kommer att kunna dyrka upp motståndarförsvaren med sin spelintelligens och sin teknik. Han kliver in i turneringen med enorma förväntningar på sig, men sett till den fantastiska höst som han har haft är det inte orimligt att ha sådana krav på Sveriges just nu hetaste junior.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects

Gavin McKenna. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

4) Gavin McKenna, fw, Kanada

Men det finns spelare som har ännu större krav på sig än Ivar Stenberg… Gavin McKenna har trots allt gått från att ha varit till den självklara draftettan till att vara ifrågasatt och lite isärplockad. Flytten från WHL till den amerikanska collegehockeyn och Penn State University har visat prov på stora defensiva brister i hans spel. Och produktionen har inte alls motsvarat vad som förväntas av en supertalang. Med det sagt har McKenna en fantastisk möjlighet att vända opinionen via ett starkt JVM. Coachen Dale Hunter lär ge den exceptionella talangen alla möjligheter att glänsa i den kanadensiska toppkedjan.

Source: Gavin McKenna @ Elite Prospects

Zayne Parekh. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

3) Zayne Parekh, b, Kanada

Zayne Parekh petades från fjolårets JVM-trupp som en av de sista spelarna. Detta trots att han var mitt uppe i en historiskt stark OHL-säsong, där han landade på över 100 poäng. Extremt sällsynt att backar når sådana noteringar i den kanadensiska juniorhockeyn. Kanada saknade också hans kreativitet på blålinjen. Nu får 19-åringen chansen till revansch i Minnesota. Han kommer från en lite stökig höst där han spelat elva NHL-matcher med Calgary Flames, men också missat en hel del tid på grund av petningar och skada. Frågetecken för formen – men i den här typen av miljö ska den offensivglade kunna vara dominant.

Source: Zayne Parekh @ Elite Prospects

Cole Hutson. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

2) Cole Hutson, b, USA

Fjolårsturneringens poängkung är tillbaka för sitt andra JVM. Cole Hutson var enastående med sina elva poäng (3+8) på sju matcher under USA:s guldresa i fjol. Det finns anledning att tro att Montréal-stjärnan Lane Hutsons lillebror fortsätter på samma spår i den här turneringen. Han har en riktigt stark höst med Boston University bakom sig i NCAA och lär få en totalt sett ännu större roll i det amerikanska laget den här turneringen, nu när det inte finns någon Zeev Buium att luta sig emot längre. Hutson är en av spelarna som gör att man inte kan räkna bort USA från ett tredje raka JVM-guld. Kan han vinna poängligan igen? Det ter sig osannolikt, men jag vågar inte betta emot honom.

Source: Cole Hutson @ Elite Prospects

Michael Misa. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

1) Michael Misa, fw, Kanada

Precis som Zayne Parekh blev Michael Misa petad av Kanada i fjolårets turnering. Detta trots att han var på väg mot en dominant OHL-säsong, där han slutligen utsågs till hela ligans MVP efter att ha vunnit poängligan med sina 62 mål och 134 poäng på 65 matcher. Också i likhet med Parekh har det varit en höst fylld av utmaningar. En skada och petningar har begränsat sommarens drafttvåa till sju NHL-matcher med San Jose Sharks och ytterligare två i AHL med farmarlaget San Jose Barracuda. Han är i behov av matcher och speltid och får i och med JVM en fin möjlighet att hitta formen på bästa sändningstid. Misa har offensiva kvalitéer som få andra spelare i årets turnering kan mäta sig med. 18-åringen är kvick, hal och lurig. Han har fått åtskilliga backar att framstå som fån under sin juniorkarriär. En stor förhandsfavorit till att vinna turneringens poängliga.

Source: Michael Misa @ Elite Prospects