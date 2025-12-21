Tuffa beskedet: Nyckelspelaren missar JVM

Tjeckien är en medaljkandidat i JVM. Men nu står det klart att nyckelspelaren Adam Jecho missar turneringen.

Adam Jecho missar JVM. Foto: Bildbyrån.

Mellan 2005 och 2022 tog Tjeckien inte en enda medalj i JVM – men nu har de medalj i tre raka mästerskap. 2023 förlorade de en finalrysare mot Kanada medan de såväl 2023 som 2024 tagit brons.

En av spelarna som var framträdande i förra säsongens bronslag var forwarden Adam Jecho. Han gjorde sju poäng på sju matcher som underårig, och var naturligtvis tänkt som en av landets nyckelspelare även i år. Men så blir det inte.

Den St. Louis-draftade forwarden missar mästerskapet till följd av en handskada. Han stryks ur truppen och ersätts av Danny Chludil som den här säsongen gjort 1+1 på 22 matcher för Kometa Brno i den tjeckiska högstaligan.

Adam Jecho har den här säsongen gjort 22 poäng på 27 matcher för Edmonton Oil Kings i juniorligan WHL. Han draftades av St. Louis i tredjerundan 2024.