I gruppfinalen mot USA var det han som räddade Sverige flera gånger om. Igår, under 6–3-vinsten mot Lettland, utbrast SVT:s Jonas Andersson ”Han är min MVP”.

– Det är bara kul att de tycker att jag spelar bra, svarar Love Härenstam inför semifinalen mot Finland.

SVT:s Jonas Andersson hyllar Love Härenstam. Foto: Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

När Sverige säkrade gruppsegern mot USA var Love Härenstam en av de tydliga förgrundsfigurerna. SSK-målvakten räddade hela tolv ”A-lägen” och såg till att Juniorkronorna sedan fick spela en lättare kvartsfinal mot Lettland. En match man sedan vann med 6–3.

Det hela fick SVT:s studio att hylla burväktaren stort under fredagen.

– Härenstam är överlägsen etta i statistiken bland alla förstamålvakter i JVM. Han gör flera viktiga räddningar även här i kvartsfinalen, sade Jonas Andersson under sändningen.

– Love Härenstam spelar klockrent. Om man ska vinna ett JVM-guld måste man ha den bästa målvakten, det är inget att snacka om. Det är inte bara för att vi känner Chris Härenstam utan Love har varit väldigt, väldigt bra. Han skapar ett lugn i Sverige, fortsatte Wikegård.

Expertens MVP: ”Skönt att få lite bekräftelse”

Diskussionen landade sedan i att Andersson pekade ut Härenstam som sin MVP. Något hockeysverige.se förmedlade i mixade zonen.

– Det är såklart jättekul att de tycker det. Idag hade jag inte lika mycket att göra, och två första målen tycker jag är bra skott. På tredje är det bra spel, synd att den glider igenom. Den vill man väl ha på en bra dag, men det är sånt som händer, säger Härenstam och fortsätter.

– Men det är bara kul att de tycker att jag spelar bra. Jag tycker att det känns bra också, så det är skönt att få lite bekräftelse också. Förhoppningsvis fortsätter det så här i de två sista matcherna.

Hur trött var du efter den där USA-matchen med 28 räddningar?

– Inte så. Man är lite trött efter matchen såklart, men jag har gjort en bra träning under säsongen och ändå spelat en del. Jag är van.

Fick en lett-smäll: ”Var en bit som lossnade”

Mot Lettland tvingades Härenstam till färre räddningar, men även där klev han ofta fram. Just nu ger det honom en räddningsprocent på 90.29, vilket är bäst av samtliga målvakter som är kvar i turneringen.

– Mycket ensamtid i vår sen. Jag försökte bara vara redo när det kommer grejer. Det är bara att ta de där extra skotten som behövs. Nu spelade vi ganska bra offensivt så det behövdes inte lika mycket från mig. Skönt att gå vidare från den här kvartsfinalen. Jag tycker att vi förtjänar ganska solklart att gå vidare. Skönt vinst, säger han.

Du fick en lett på dig när han dundrade in i målet, fick du en smäll?

– En liten smäll på fingret och nageln. Det var en bit som lossnade, men det är lugnt. Det är sånt som händer, det var inte hans fel. Han tappade skäret eller något.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects