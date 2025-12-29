När den svenska målvaktsduon spelade U18-VM satt Herman Liv kvar på bänken hela turneringen. Idag, mot Tyskland, kom till slut den där efterlängtade mästerskapsdebuten.

– Jag försökte bara återgå, andas, ta det lugnt, berättar den 19-årige burväktaren för hockeysverige.se efter 8–1-segern i JVM.

Herman Liv efter segern mot Tyskland. Foto: Simon Eld och Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Här hemma i Sverige pekar vi oftast på den enorma likheten mellan Herman Liv och pappa Stefan, men under sin resa har killen född i Jönköping utvecklats sitt spel på egen hand.

När Juniorkronorna 8–1-vann mot Tyskland under måndagen fick Liv till slut visa upp den där enorma tävlingsinstinkten i ett mästerskap – i blågult.

– Otroligt roligt. Det är något jag har väntat på, och det gick ju, säger Liv till hockeysveirge.se om matchen som var hans JVM-debut.

Levde det upp till förväntningarna?

– Det gjorde det. Otroligt roligt att spela i en sådan här stor hall, säger Liv och fortsätter om stödet från nära vännen och målvaktskollegan Love Härenstam.

– Otroligt bra. Han känner mig bra så jag får bra stöd av honom.

Avslöjar hemligheten: ”Jag älskar att vinna”

Skotten slutade 44–17 till svensk fördel, men Liv hade mer att göra än vad det kanske visar. Inte minst tidigt i andra perioden då han såg ut att sträcka ut klubban och rädda ett öppet mål.

– Jag trodde den var i stolpen, men målvaktstränaren sa att det var en touch på den. Jag vet inte, den kan likaväl gå i stolpen, säger Liv själv.

Att just kliva fram i de där avgörande momenten var något som Stefan Liv var känd för, och nu är det plötsligt Herman som agerar på samma sätt. En del av det är den mentala hjälp han tagit av David Rautio under den senaste tiden, men en del är också bara…

– Att jag älskar att vinna, svarar Liv kort om nyckeln.

Är det bara det?

– Ja, jag försöker bara hålla mig lugn, andas och lita på mig själv helt klart.

Hur var det mentalt att kastas i det här läget efter att Love stått två matcher?

– Otroligt tufft. Det var en första period där det inte var några skott på tio minuter och sen ett powerplay där direkt. Såklart är det en uppstressad situation, men jag försökte bara återgå, andas, ta det lugnt, och inte ge tyskarna något momentum.

