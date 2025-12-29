”Ingen annan i det svenska laget kan göra det”

Juniorkronorna motsvarade förväntningarna och 8–1-vann mot Tyskland i JVM. Här plockar hockeysverige.se’s Simon Eld ut de svenska spelarna som stack ut mest.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med en fin historik mot Tyskland och lite behov av offensiv utdelning fick Sverige den perfekte starten under måndagen. Men precis som tidigare följdes Anton Frondells mål inte av något mer i protokollet. Denna gång hittade man däremot in lite mer på insidan, men avsluten dundrade ofta in i sargen.

I den andra perioden kom ketchup-effekten.

Viggo Björck klev fram två gånger om, medan Jack Berglund fortsatte på inslagen väg och stod för en läcker styrning. Sascha Boumedienne och Leo Sahlin Wallenius var fortsatt viktiga i sitt sätt att flytta puck och noterades även för två assist var.

Under delar av den tredje perioden spelades matchen egentligen av, även om Frondell slog till med ett nytt mål i powerplay, innan Liam Danielsson fyllde på till 7–1.