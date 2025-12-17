Så spelar Juniorkronorna sina träningsmatcher inför JVM
I natt börjar nedräkningen inför Junior-VM 2026 på allvar. Då spelar Sverige den första av två träningsmatcher mot Kanada inför turneringen. Här följer en genomgång av Juniorkronornas matcher innan JVM börjar.
På annandag jul kliver Juniorkronorna in i JVM genom att möta Slovakien i öppningsmatchen i Minnesota.
Innan dess ska man hinna avverka tre träningsmatcher. Varav två mot Kanada – i Kanada.
Den första spelas mot Kanada i Kitchener, Ontario i natt.
Klockan 01.00, svensk tid, är det nedsläpp i Kitchener Memorial Auditorium, arenan där bland andra Gabriel Landeskog spelade juniorhockey i OHL med Kitchener Rangers innan han blev NHL-spelare i Colorado Avalanche. Arenan tar drygt 7 000 åskådare och enligt förhandsrapporterna ska det bli utsålt.
Samma sak gäller returmötet i London Knights hemmaarena Canada Life Place natten mot söndag. Den arenan tar över 10 000 åskådare.
Matcherna mellan Kanada och Sverige sänds av TSN i Kanada, men ingen svensk kanal visar dem.
Sverige spelar slutligen en tredje och sista träningsmatch mot Schweiz i Rochester, Minnesota natten mot julafton. Den har starttiden 02.00 svensk tid.
Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026
- 18 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (Kitchener, Ontario)
- 21 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (London, Ontario)
- 24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)
Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026
- 26 december mot Slovakien: 19:00 svensk tid
- 28 december mot Schweiz: 20:00 svensk tid
- 29 december mot Tyskland: 19:00 svensk tid
- 1 januari mot USA: 00:00 svensk tid
Sveriges trupp till JVM 2026
Målvakter
Backar
- Alfons Freij
- Leo Sahlin Wallenius
- Felix Öhrqvist
- Felix Carell
- William Håkansson
- Viggo Gustafsson
- Victor Johansson
- Sascha Boumedienne
Forwards
