I natt börjar nedräkningen inför Junior-VM 2026 på allvar. Då spelar Sverige den första av två träningsmatcher mot Kanada inför turneringen. Här följer en genomgång av Juniorkronornas matcher innan JVM börjar.

Sverige spelar två träningsmatcher mot Kanada inför JVM 2026.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

På annandag jul kliver Juniorkronorna in i JVM genom att möta Slovakien i öppningsmatchen i Minnesota.

Innan dess ska man hinna avverka tre träningsmatcher. Varav två mot Kanada – i Kanada.

Den första spelas mot Kanada i Kitchener, Ontario i natt.

Klockan 01.00, svensk tid, är det nedsläpp i Kitchener Memorial Auditorium, arenan där bland andra Gabriel Landeskog spelade juniorhockey i OHL med Kitchener Rangers innan han blev NHL-spelare i Colorado Avalanche. Arenan tar drygt 7 000 åskådare och enligt förhandsrapporterna ska det bli utsålt.

Samma sak gäller returmötet i London Knights hemmaarena Canada Life Place natten mot söndag. Den arenan tar över 10 000 åskådare.

Matcherna mellan Kanada och Sverige sänds av TSN i Kanada, men ingen svensk kanal visar dem.

Sverige spelar slutligen en tredje och sista träningsmatch mot Schweiz i Rochester, Minnesota natten mot julafton. Den har starttiden 02.00 svensk tid.

Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026

18 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (Kitchener, Ontario)

21 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (London, Ontario)

24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)

Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026

26 december mot Slovakien: 19:00 svensk tid

28 december mot Schweiz: 20:00 svensk tid

29 december mot Tyskland: 19:00 svensk tid

1 januari mot USA: 00:00 svensk tid

Sveriges trupp till JVM 2026

Målvakter

Backar

Forwards