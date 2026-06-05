NHL:s lågsäsong brukar innebära nya möjligheter för spelare som inte riktigt fått ut sin fulla potential. Efter att Trevor Zegras fick en nytändning efter flytten till Philadelphia Flyers finns det flera andra NHL-profiler som kan behöva ett miljöombyte för att ta nästa steg i karriären. Här är fem spelare som skulle kunna gynnas mest av en trejd inför säsongen 2026/27.

Mason McTavish, Kent Johnson och Shane Wright är tre NHL-spelare i behov av nya klubbadresser. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

NHL:s lågsäsong närmar sig, och för många spelare innebär den chansen till en nystart. Ibland krävs det helt enkelt en ny omgivning för att få fram den potential som länge funnits där. Ett tydligt exempel är Trevor Zegras, som efter flytten till Philadelphia Flyers återfann sitt spel och blev en viktig del av lagets topp-sex under den gångna säsongen.

Vilka spelare skulle kunna följa samma väg inför 2026/27? Här är fem namn som sticker ut som tänkbara kandidater för ett miljöombyte.

Kent Johnson. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Kent Johnson, vf, Columbus Blue Jackets

Det har aldrig funnits några tvivel kring Kent Johnsons exceptionella puckskicklighet. Däremot har övriga delar av hans spel inte utvecklats i samma takt. Trots en tillfällig uppryckning efter tränarbytet till Rick Bowness minskade hans istid mot slutet av säsongen, och han petades även vid några tillfällen.

Samtidigt finns det positiva tecken. Johnson skapade individuella målchanser i fem mot fem-spel i högre takt än någonsin tidigare under sin NHL-karriär. Med tanke på att han bara är 23 år gammal finns det fortfarande gott om utvecklingspotential. Ett lag som är villigt att ge honom större frihet offensivt kan få mycket tillbaka för en relativt låg investering.

Source: Kent Johnson @ Elite Prospects

Jordan Kyrou. Foto: James Carey Lauder-Imagn Images

Jordan Kyrou, hf, St. Louis Blues

Sedan den uppmärksammade incidenten då hemmafansen buade ut honom i december 2023 har det känts som att Jordan Kyrous framtid i St. Louis Blues varit osäker.

Kyrou gjorde endast 18 mål på 72 matcher den gångna säsongen, långt under de nivåer han visat upp tidigare då han regelbundet producerade mellan 27 och 37 mål per säsong. Han petades dessutom vid ett tillfälle.

Samtidigt finns det skäl att tro på en återkomst. Den 28-årige forwarden förbättrade sitt defensiva spel markant och befinner sig fortfarande mitt i sin bästa hockeyålder. Under de tre säsongerna före årets nedgång var han delad 21:a i NHL:s målliga tillsammans med Adrian Kempe. Ett miljöombyte skulle kunna hjälpa honom att hitta tillbaka till den nivån – eller till och med nå en ännu högre.

Source: Jordan Kyrou @ Elite Prospects

Mason McTavish. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Mason McTavish, c, Anaheim Ducks

Det är ovanligt att en spelare blir petad flera gånger under första året på ett sjuårskontrakt, men det var precis vad som hände för Mason McTavish i Anaheim Ducks.

Kontraktsförhandlingarna inför förlängningen var redan komplicerade, och nu sitter Ducks med en spelare som tjänar sju miljoner dollar per säsong utan att vara självklar i laguppställningen. Om klubben väljer att trejda honom lär värdet vara lägre än tidigare, men intresset runt ligan skulle sannolikt vara stort.

McTavish visade redan som junior prov på ett kraftfullt powerforward-spel, och vid 23 års ålder finns fortfarande tid för det stora genombrottet.

Source: Mason McTavish @ Elite Prospects

Simon Nemec. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

Simon Nemec, b, New Jersey Devils

Simon Nemec uppges ha varit föremål för förfrågningar under vintern, men frågan är om den nye general managern Sunny Mehta verkligen vill ge upp hoppet om den tidigare toppbackstalangen.

Nemec har fortfarande stora brister i det defensiva spelet, men hans kreativitet med pucken och offensiva uppsida är svår att bortse från. Om Devils skulle vara öppna för att lyssna på bud kan det vara ett perfekt tillfälle för andra klubbar att slå till.

Source: Simon Nemec @ Elite Prospects

Shane Wright. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Shane Wright, center, Seattle Kraken

När Seattle Kraken letade efter förstärkningar till sin topp-sex under vintern uppgavs Shane Wright vara en spelare klubben var beredd att offra i rätt affär.

Trots begränsade möjligheter har Wright visat att han kan producera offensivt. Under sin NHL-karriär har han gjort mål i en takt som motsvarar 17 mål över en 82 matcher lång säsong, trots att han i genomsnitt bara spelat 13 minuter och 40 sekunder per match.

Med ytterligare ett år kvar på sitt rookiekontrakt och fortfarande bara 22 år gammal skulle Wright kunna vara en mycket intressant chansning för ett lag som tror på hans långsiktiga potential.

Source: Shane Wright @ Elite Prospects