Juniorkronorna säkrade en 3–2-seger i JVM-premiären mot Slovakien. Här plockar hockeysverige.se’s Simon Eld ut de svenska spelarna som stack ut mest.

Anton Frondell jublar efter 1–0 mot Slovakien. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Äntligen är JVM igång i Minnesota, men att säga att Sverige levde upp till förväntningarna i den första perioden hade varit helt fel. Med två unga lag och en väldigt tom arena blev det lite träningsmatch-känsla över det hela. Anton Frondell kom till två bra lägen tidigt och Milton Gästrin kunde inte förvalta ett friläge, men i övrigt skapade inte Magnus Hävelids lag särskilt mycket farliga chanser.

Med 0–0 från första perioden blev det dock ändring på det hela i mittenakten.

Efter att Anton Frondell fått in första pucken såg man att något hände i hans huvud. Plötsligt dominerade han ute på isen och låg bakom egentligen allt för svensk del. 1–0 blev sedan 2–0 innan Slovakien svarade när man fick spela fem mot tre.

Slovakien fick in en 2–2-kvittering i den tredje perioden trots att Viggo Björck haft pucken i nät strax innan, men i stora delar var det Sverige som låg på för mer dessförinnan. 3–2-avgörandet från Ivar Stenberg mycket välförtjänt.