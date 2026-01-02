”Sveriges bästa JVM-kapten sedan dess”

Juniorkronorna besegrade Lettland även i årets kvartsfinal av JVM. Här plockar hockeysverige.se’s Simon Eld ut de svenska spelarna som stack ut mest i 6–3-segern.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Med självförtroendet från USA-segern i ryggen klev Sverige ut och säkrade en drömstart i kvartsfinalen. Men efter en mittendel av första perioden där man såg lite bekväma ut krävdes det en ny fin aktion av Lucas Pettersson, samt mål av Jack Berglund för att återta ledningen.

Disciplinen var fortsatt lite av ett problem frö Juniorkronorna under första 40 och hade det inte varit för ett starkt tre mot fem-spel hade Lettland haft med sig 2–4 in i sista. Backskott från Boumedienne överraskade dock Nils Maurins i lettiska målet, vilket gav den där bekväma ledningen.

I tredje perioden utökade Frondell samtidigt som det blev lite känslor, men under åtminstone första halvan spelades mötet av utan större hot. Detta trots att Flugins fick in 2–5.

Leo Sahlin Wallenius tredje poäng säkrade segern innan en reducering spikade slutresultatet till 6–3.