Förra årets JVM-semifinal mot Finland slutade i förlust och hat. Nu har Sverige sett till att förbereda sig på ett helt annat sätt, både för vinst och förlust.

– Då kommer jag att finnas där och ha grabbarnas rygg, säger lagets mentala coach, Johan Forsberg till hockeysverige.se.

– Jättebra att han är med. Han har verkligen påverkat vårt lag positivt, säger Linus Eriksson.

Johan Forsberg har stärkt Sveriges JVM-stab som mental coach. Foto: Bildbyrån (montage).

När det bar av för semifinal under förra årets JVM fick både spelare, ledare och föräldrar se den mörka sidan av sociala medier. Melker Thelin, målvakten som då spelade Björklöven, lastades för förlusten mot Finland och hat och hot följde på Instagram.

Nu är det dags för ett nytt möte med Finland, men med en stor skillnad. Till turneringen i Minnesota 2026, har Magnus Hävelid och landslagsledningen, nämligen valt att ta hjälp av tidigare SM-guldvinnaren och mentala coachen Johan Forsberg.

– Förra året blev det väldigt påtagligt att vi behöver någon. Det är fel att säga akut, men vi behöver en på plats som är med oss 24 timmar om dygnet, så kan man säga, började förbundskaptenen berätta i samband med att truppen presenterades till JVM.

– Det är en del av det, fortsätter Hävelid om Thelin-situationen.

– Den vet alla om, men det är mycket ni inte vet om – och ni ska inte veta om allt heller, precis som på en arbetsplats. Den är så påtaglig, men det har också hänt andra saker, och det hände förra året igen, så det blir en del tryck av det.

Ett välkomnat stöd enligt spelarna: ”En trygghet”

Hittills har segrarna och poängen trillat in rad på rad för Juniorkronorna. Men den där vetskapen om att stöd finns tillgängligt har varit välkomnad.

– Ja, det är klart det är en trygghet. Sen händer skit alltid ute på sociala medier. Det är någonting man får lära sig. Men såklart är det skönt att ha någon som man vet kan backa upp en, och som man kan prata med, om fallet blir så, säger Linus Eriksson, som även var med under förra årets turnering.

– Det är ganska individuellt, hur mycket man vill använda honom. Men det är en superbra kille som kommer in med bra input. Jättebra att han är med såklart. Han har verkligen påverkat vårt lag positivt, fortsätter Timrå-centern.

Men det är inte det enda som Forsberg tillför som faktiskt kan vara skillnaden mellan final och bronsmatch, eller guld och silver.

– Man ska inte glömma bort, på tal om att vinna, att han kan hjälpa oss lite där också, säger Hävelid och fortsätter.

– Det är en viktig del, att peta pucken över linjen det där lilla extra. Där bidrar han med en hel del kloka tankar.

Skillnaden mellan guld och silver?

Den nu 40-årige Forsberg spelade aldrig JVM själv, men kände under sin karriär att just den där mentala hjälpen saknades.

– Alltså verkligen. Nu har det hänt ganska mycket på kort tid, men när jag kom upp och började spela i Elitserien, som det hette då, var det inget man pratade om eller tänkte på. Så självklart är det så. Annars hade jag aldrig gett mig in i det här heller, om jag inte hade trott på det. Utan jag tror stenhårt på det, säger han till hockeysverige.se.

Forsberg kom in redan i somras och har sedan dess lärt känna killarna för att kunna hjälpa dem just nu, i denna turnering i USA.

– Det är det som varit skönt. Det är ju en nackdel när man jobbar med det jag gör, när man kommer in på en turnering så här och ingen känner en. Men många av dem känner jag bra nu, och det är nästan hela grejen, att de ska känna sig bekväma med mig också, säger han.

Har du några knep för att nå fram till killarna?

– Nej, inga knep egentligen. Jag försöker bara vara mig själv så mycket jag kan. Det är inga konstigheter och inga hemligheter utan jag försöker möta dem där de är. Ibland krävs det inte mer, utan att man bara lyssnar på människorna man pratar med. Det är inga hemligheter.

Inga trollformler för att locka fram ett JVM-guld?

– Jag har väl några trollformer, men de kommer jag inte att berätta här. I grunden handlar det bara om att hjälpa grabbarna att få ut sitt spel så gott det går. Så nära sitt max som möjligt. Det kanske låter simpelt, men det är vad det handlar om. Ner med axlarna, upp med bröstet och spela sitt spel. För de är så otroligt skickliga alla som är med här. Även om det finns form där så är det ingen magi bakom det. Slappna av och gör din grej. Det är nyckeln.

Melker Thelin fick motstå hat på sociala medier vid förra årets JVM. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Redo: ”Då kommer jag ha grabbarnas rygg”

Att Johan Forsberg finns på plats som mental coach ger även en annan förberedelse för ett eventuellt uttåg. Även om det självklart är ingen som vill se en ny Thelin situation.

– Man ser det även kring andra nationer. Vi är samma båt där, och det har blivit en del. Kanada åkte ut förra året och fick extremt mycket hot. Och det finns nu i organisationen, inte bara hos oss, utan i VM-organisationen, det här med säkerhet. Det är tråkigt att stå och prata om den delen, men stressen och hela den delen blir så påtaglig under ett JVM, säger Hävelid.

För just detta lag som är Sveriges yngsta i JVM någonsin, blir just hanteringen av sociala medier extra viktigt.

– Viggo Björck går i årskurs två på gymnasiet, spelar mycket hockey… Det gäller andra nationer också, att man nästan glömmer det. De skickas ut till den stora världen väldigt snabbt och längs resan finns tillgängligheten att nå spelarna hela tiden. Många skickar då kanske saker utan att tänka sig för. Det blir ordentligt påtagligt då. Därför ska Johan Forsberg peta mig och ledarna i rumpan, ”hur ska vi bli lite bättre”. Därför känns det jätteviktigt att han är med oss, fortsätter han.

Forsberg själv menar att han inte gjort några speciella förberedelser för just ett sådant scenario, men samtidigt är han redo.

– Jag har en lång utbildning där jag tränat på att ta hand om svåra saker, så för mig är det som inga konstigheter. Som du säger får vi hoppas att det blir lugnt. Det är drömmen. Sen vet jag hur jag ska hantera det om det händer saker. Då kommer jag att finnas där och ha grabbarnas rygg. För min egen del känner jag mig trygg i att vara här, säger han.

