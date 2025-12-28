TV: Svarar – efter ”Fuck Hävelid”-banderollen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Petningen av Valter Lindberg från JVM-truppen har väckt reaktioner i Skellefteå. Nu svarar förbundskaptenen efter banderollen med orden ”Fuck Hävelid”.

– Det är vad fans ska göra, säger han till hockeysverige.se efter 4–2-segern mot Schweiz.

Magnus Hävelid har fått Skellefteå-fansen mot sig. Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

”För oss platsar du alltid, fuck Hävelid”

När Skellefteå mötte Djurgården samtidigt som Sverige spelade sin andra JVM-match var detta budskapet som man kunde läsa banderollen från hemma-klacken. Bakgrunden var att Valter Lindberg petades från JVM-truppen i sista stund, vid jul, och fick åka hem till Sverige. Något som möttes av en hel reaktioner på sociala medier.

Efter 4–2-matchen mot Schweiz gav sedan den svenska förbundskaptenen sitt svar.

– Jag fick höra det. Som hemmapublik supportar de i det här fallet Valter. Det är vad de ska göra också. Jag tänker inte mer än det. De visar uppskattning för sin egna verksamhet och sin egen spelare. Det är vad fans ska göra, säger han till hockeysverige.se.

Du känner inte att du behöver försvara ditt beslut?

– Nej, faktiskt inte. Det är väl alltid någon som vill ha mer förklaringar, men i har gjort vårt val utifrån det som hänt här borta, och är trygga med det. Sen är det aldrig några enkla beslut. Det är en del av den här verksamheten som är elitidrotten.

Hur många meddelanden har du hunnit få i telefonen?

– Jag har inte tittat på min telefon här, så jag passar på den frågan, säger Hävelid med ett skratt.

Source: Valter Lindberg @ Elite Prospects